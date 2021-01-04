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2021 Bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihleri açıklandı mı?
Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik başvuru sonuçları ile y celp ve sevk dönemleri gibi tüm detayların 2021 Ocak ayında e-devlet sistemi üzerinden erişime açılacağını duyurmuştu.
GÜNDEM 04.01.2021, 15:20
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından gerçekleştirilen bedelli askerlik başvurularının tamamlanması ardından gözler kura sonuçlarına çevrildi.
31 Aralık’a kadar başvurularını gerçekleştirecek bedelli adayları 31 Aralık 2020 saat 18:00’e kadar 37 bin 70 lira 64 kuruş olan bedeli ödeyecekler.
Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik başvuru sonuçları için meraklı bekleyiş başladı. Bu noktada son olarak sonuçların Ocak ayında açıklanacağı ifade edilirken net bir tarih ise verilmemişti…
2020 yılı bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdi.
Bedelli askerlikten yararlanacak olan kişilerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri temel eğitim yapacakları birliği 2021 yılı Ocak ayında e-devlet üzerinden öğrenebilecekler.
2021 Bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihler için henüz yeni bir duyuru yapılmadı.
"Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
31 Aralık’a kadar başvurularını gerçekleştirecek bedelli adayları 31 Aralık 2020 saat 18:00’e kadar 37 bin 70 lira 64 kuruş olan bedeli ödeyecekler.
Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik başvuru sonuçları için meraklı bekleyiş başladı. Bu noktada son olarak sonuçların Ocak ayında açıklanacağı ifade edilirken net bir tarih ise verilmemişti…
2020 yılı bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdi.
Bedelli askerlikten yararlanacak olan kişilerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri temel eğitim yapacakları birliği 2021 yılı Ocak ayında e-devlet üzerinden öğrenebilecekler.
2021 Bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihler için henüz yeni bir duyuru yapılmadı.
"Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
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