2021 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Ne kadar zam yapılacak?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan konsorsiyum ilk toplantı 4 Aralık'ta yapıldı. Komisyon, üçüncü toplantısını 22 Aralık Salı günü Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu olan TİSK heyetinin görüşlerini sunduğu 2. toplantı da 6 gün önce düzenlendi.

Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaştı.

TİSK'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantı Covid-19 salgını nedeniyle çevrim içi olarak yapıldı.

Asgari tespit komisyonunun toplantıları basına kapalı olarak yaklaşık iki saat sürdü.



Komisyon, üçüncü toplantısını 22 Aralık Salı yani yarın Türk-İş'in ev sahipliğinde yine çevrim içi olarak düzenlenecek.



Asgari ücret komisyonu 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşuyorç

Komisyon yasa gereği yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



Merkez Bankasına göre 2021 enflasyon tahmini yüzde 9.4

Bu yüzdeye göre 2021 asgari ücret tahmini, yüzde 9.4 oranında artış olursa brüt asgari ücret 3 bin 220 TL, net asgari ücret 2 bin 542 TL olacak.



Merkez Bankası’nın 2021 yılı enflasyon hedefine 3 puan refah payı eklenerek yüzde 12.4 oranında artış yapılırsa eğer, 2021 yılında brüt asgari ücret 3.308 TL, net asgari ücret 2.612 TL olur.



Merkez Bankası’nın yüzde 12.1 olarak belirlenen 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puanlık refah payı eklenerek yüzde 15 oranında artış yapılırsa eğer, 2021 yılında brüt asgari ücret 3.384 TL, net asgari ücret de 2.673 TL olur.



Asgari ücret bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira...

Vergiler ve kesintiler düştüğünde bu rakam 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak veriliyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmiyor. Ve net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira.

Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturmakta.

