2021 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Pandemi salgını ile geçen 2020 yılının sonuna gelirken tüm Dünya, yıl boyunca pandemi nedeniyle değişen iş hayatı ve ekonomik dalgalanmaları konuştu. Pandemi salgını kapsamında alınan önlemlerle birlikte pek çok ülkede iş hayatı durma noktasına gelirken ekonomiler de durumdan doğrudan etkilendi.

Pandemi salgını sürecinde pek çok çalışan işini kaybederken, pekçok çalışan ise belirli bir süre yaptığı işe ara vermek zorunda kaldı. Pandemi ile geçen yılın sonuna yaklaşırken hem işverenler, hem işçiler ise yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti merak ediyorlar.



2020 yılında asgari ücret bir önceki yıla göre yüzde 15.03 oranında artarken 2019 yılında asgari ücrete yüzde 26 zam gelmişti.

2020 yılı asgari ücretinin belirleneceği Aralık ayında enflasyon yüzde 0,74 artarken, yıllık bazda yüzde 11,84 olmuştu. Bu yıl ise Merkez Bankası tarafından verilen tahminlere göre enflasyon oranının yıl sonunda yüzde 12.1 olması ön görülüyor.

Yapılan tahminlere göre 2021 yılı için belirlenecek asgari ücret tutarının bir önceki yıla kıyasla ortalama yüzde 15 oranında artması bekleniyor. Tahminlerin doğru çıkması halinde yeni asgari ücretin ortalama brüt 3.384 TL net 2.673 TL dolaylarında olabileceği ön görülüyor.



Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

