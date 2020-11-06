2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? AGİ 2021'de kaç lira artacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret pazarlığında geri sayım başladı.

2020 yılı başında asgari ücret net 2 bin 324 lira olarak belirlenmişti. Zam oranı ortalama enflasyonun altında kalmış milyonlarca işçi adeta sefalete mahkûm edilmişti.

Açıklanan rakam, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2 bin 331 lira olarak hesapladığı ‘bir kişinin aylık asgari geçim tutarının da altında kalmıştı.

Vergi yükü artıp geçim koşulları ağırlaştıkça vatandaşların gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi.



Peki asgari ücret 2021'de kaç TL olacak?

Mutfak masraflarının yanı sıra tüketicinin ihtiyacı olduğu her alanında artış gösteren fiyatlar asgari ücret ile geçimini sağlayan milyonlarca çalışanın yaşamını daha da kötüleştirmeye devam ediyor.

Merkez Bankası'nın enflasyon oranının açıklanmasının ardından milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret pazarlığında geri sayım başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yüzde 8,9 seviyesinde olan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak açıkladı.

Önümüzdeki yılın asgari ücretini belirlemek için görüşmelerin Aralık ayının ilk haftası başlanması bekliyor.

Geçen yıl asgari ücrete yüzde 15,03 yani brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmişti.

Brüt Ücret 2.943,00 TLSigorta Primi İşçi Payı 412,02 TLİşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 29,43 TL Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55 TLGelir Vergisi 375,23 TLDamga Vergisi 22,34 TLKesintiler Toplamı 839,02 TLAGİ (Bekâr ve Çocuksuz) 220,73 TL

TOPLAM NET ÜCRET 2.324,70 TL

Merkez Bankası yaptığı açıklamayla asgari ücretli çalışanların ne kadar maaş alacağına dair tahmini bir rakam revize etmiş ve tahmini enflasyon oranını açıklamıştı.

Asgari ücret ödemelerinde zam beklentileri sürerken uzmanlar 2020 yılı başında kararlaştırılan zam oranının yıl sonuna kadar eridiğine dikkat çekiyor.

Asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi ihtimal olarak görülüyor.

AGİ DEĞİŞTİ Mİ? 2021 AGİ NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği ve bir sonraki yıl geçerli olan asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak açıklanmıştı.

Açıklanan rakamlar halen yürürlükte.

Son zamanlarda açıklanan enflasyon oranları ve koronavirüs nedeniyle gelen kısıtlama ve zamlar vatandaşların AGİ merakını arttırdı.

2020 yılı sonuna kadar ödenecek en düşük AGİ tutarı bekarlara verilen 220,73 TL olarak açıklanmıştı.

