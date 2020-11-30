2021 asgari ücret zammı belli oldu mu?

2021 asgari ücret zam oranını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4 Aralık’ta toplanacak. Komisyonda; işçi, işveren ve devlet adına beşer temsilci bulunacak.



Yasa gereği işçi, işveren ve devleti temsilen beşer kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret miktarını belirliyor. Toplam 15 kişiden oluşan bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.



2021 agi oranları ne olacak? sorusu ise merak edilen bir diğer konu. 2021 agi oranları da yine asgari ücret görüşmelerinden sonra belli olacak.



Asgari ücrete dahil edilerek ödenen agi ücreti asgari ücret görüşmeleri sonrasında netlik kazanacak. Bekar ya da evli/çocuklu çalışanlara göre değişen agi oranları ayrı ayrı açıklanacak.

