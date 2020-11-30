2021 asgari ücret zammı belli oldu mu?
2021 asgari ücret zam oranının ve 2021 agi ücretinin ne kadar ne olacağı merakla bekleniyor. Asgari ücretin belirlenmesi için ilk görüşmeler 4 Aralık’ta!
GÜNDEM 30.11.2020, 22:28
1
2021 asgari ücret zam oranını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4 Aralık’ta toplanacak. Komisyonda; işçi, işveren ve devlet adına beşer temsilci bulunacak.
Yasa gereği işçi, işveren ve devleti temsilen beşer kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret miktarını belirliyor. Toplam 15 kişiden oluşan bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.
2021 agi oranları ne olacak? sorusu ise merak edilen bir diğer konu. 2021 agi oranları da yine asgari ücret görüşmelerinden sonra belli olacak.
Asgari ücrete dahil edilerek ödenen agi ücreti asgari ücret görüşmeleri sonrasında netlik kazanacak. Bekar ya da evli/çocuklu çalışanlara göre değişen agi oranları ayrı ayrı açıklanacak.
Yasa gereği işçi, işveren ve devleti temsilen beşer kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret miktarını belirliyor. Toplam 15 kişiden oluşan bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.
2021 agi oranları ne olacak? sorusu ise merak edilen bir diğer konu. 2021 agi oranları da yine asgari ücret görüşmelerinden sonra belli olacak.
Asgari ücrete dahil edilerek ödenen agi ücreti asgari ücret görüşmeleri sonrasında netlik kazanacak. Bekar ya da evli/çocuklu çalışanlara göre değişen agi oranları ayrı ayrı açıklanacak.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 30 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|23
|2. Galatasaray
|10
|20
|3. Fenerbahçe
|10
|20
|4. Beşiktaş
|9
|16
|5. Kasımpaşa
|10
|15
|6. Gaziantep FK
|10
|15
|7. Karagümrük
|10
|14
|8. Göztepe
|9
|14
|9. Başakşehir
|10
|14
|10. Konyaspor
|9
|12
|11. Rizespor
|9
|12
|12. Malatyaspor
|9
|12
|13. Hatayspor
|7
|12
|14. Trabzonspor
|10
|12
|15. Antalyaspor
|10
|10
|16. Sivasspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|9
|9
|18. Kayserispor
|9
|8
|19. Denizlispor
|9
|6
|20. Gençlerbirliği
|9
|5
|21. Ankaragücü
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|11
|23
|2. Ankara Keçiörengücü
|11
|21
|3. Samsunspor
|11
|20
|4. Adana Demirspor
|10
|18
|5. İstanbulspor
|10
|18
|6. Tuzlaspor
|10
|18
|7. Altay
|9
|16
|8. Giresunspor
|10
|16
|9. Bursaspor
|11
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Akhisar Bld.Spor
|11
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Bandırmaspor
|11
|11
|14. Ümraniye
|11
|10
|15. Menemen Belediyespor
|9
|9
|16. Ankaraspor
|10
|8
|17. Boluspor
|10
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|21
|2. Liverpool
|10
|21
|3. Chelsea
|10
|19
|4. Leicester City
|9
|18
|5. Southampton
|10
|17
|6. Wolverhampton
|10
|17
|7. Everton
|10
|16
|8. M. United
|9
|16
|9. Aston Villa
|8
|15
|10. Man City
|9
|15
|11. West Ham
|9
|14
|12. Leeds United
|10
|14
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Arsenal
|10
|13
|15. Crystal Palace
|10
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. West Bromwich
|10
|6
|18. Burnley
|9
|5
|19. Fulham
|9
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Atletico Madrid
|9
|23
|3. Villarreal
|11
|20
|4. Real Madrid
|10
|17
|5. Sevilla
|9
|16
|6. Cádiz
|11
|15
|7. Barcelona
|9
|14
|8. Granada
|10
|14
|9. Athletic Bilbao
|10
|13
|10. Elche
|9
|13
|11. Getafe
|10
|13
|12. Deportivo Alaves
|11
|13
|13. Valencia
|11
|12
|14. Real Betis
|10
|12
|15. Osasuna
|10
|11
|16. Eibar
|10
|10
|17. Real Valladolid
|11
|10
|18. Celta de Vigo
|11
|10
|19. Levante
|10
|8
|20. Huesca
|11
|7
Sayfalar Tümü