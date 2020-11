2021 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret kaç TL olacak?

Vergi yükünün yanı sıra hemen her gün gelen zamlar geçim koşullarını ağırlaştıkça ağırlaşıyor.

Mutfak masraflarının yanı sıra tüketicinin ihtiyacı olduğu her alanında artış gösteren fiyatlar asgari ücret ile geçimini sağlayan milyonlarca çalışanın yaşamını daha da kötüleştirdi.



Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret pazarlığında geri sayım başladı.

2021 yılının asgari ücretini belirlemek için görüşmelerin Aralık ayının ilk haftası başlanması bekliyor.

Asgari ücret zammı ile ilgili olarak tarih henüz belli olmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda yapılacak toplantı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ancak Asgari ücret Komisyonu toplanmasının ardından zam açıklaması da yine bu komisyon tarafından gerçekleştirilecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılacak sendikalar kriz, enflasyon ve zamların altında ezilen, açlık sınırının altında yaşamını sürdürmeye çalışan milyonlarca işçi, insan onuruna yaraşır bir asgari ücret tutarının açıklanmasını istiyor.



Önü alınamayan ekonomik krizler, yüksek enflasyon, temel tüketim ürünleri vatandaşın belini büküyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl olduğu gibi bu yılda Ankara'da toplanacak.

Toplantılara Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş, DİSK ve Hak-İş katılacak

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren zamlı maaşlar ödenmeye başlanacak.

Asgari ücrete geçtiğimiz yıl başında yüzde 15 zam yapılmıştı.

Bu yıl da benzer oranda bir zam yapılması bekleniyor.

2021 için brüt asgari ücretin 3.400 TL civarında olacağı öngörülüyor. Net asgari ücretin ise 2.650 lira ile 2.800 lira arasında bir rakam bekleniyor.

Merkez Bankası hedeflerine göre ise 2021 yılında enflasyonun yüzde 9.4 oranında olacağı tahmin ediliyor. Tahmin edilen enflasyon rakamları tutarsa brüt asgari ücret 3 bin 220 TL, net asgari ücret 2 bin 542 TL olacak...

Geçen yıl asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı.

Böylelikle 2019 yılına göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.

Brüt Ücret 2.943,00 TLSigorta Primi İşçi Payı 412,02 TLİşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 29,43 TLGelir Vergisi Matrahı 2.501,55 TLGelir Vergisi 375,23 TLDamga Vergisi 22,34 TLKesintiler Toplamı 839,02 TLAGİ (Bekâr ve Çocuksuz) 220,73 TL



Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği ve bir sonraki yıl geçerli olan asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak açıklanmıştı.

Açıklanan rakamlar halen yürürlükte.

Son zamanlarda açıklanan enflasyon oranları ve koronavirüs nedeniyle gelen kısıtlama ve zamlar vatandaşların AGİ merakını arttırdı.

2020 yılı sonuna kadar ödenecek en düşük AGİ tutarı bekarlara verilen 220,73 TL olarak açıklanmıştı.