2021 asgari ücret belli oluyor! İşte yapılan zam teklifi
2021 asgari ücret belli oluyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2021 için asgari ücret miktarı için Türk-İş ve patronlar teklifte bulundu.
GÜNDEM 28.12.2020, 08:03
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücretin miktarı merak konusu oldu. İşçi temsilci Türk-İş ve patron kesimi yeni asgari ücret için teklifte bulundu son karar ise bugünkü toplantıda ortaya çıkacak.
Asgari ücret ile birlikte 2021 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de bugün belli olacak. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücreti zammı ne kadar oldu sorusunun cevabı da kesinlik kazanacak.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret için Türk-İş 3 bin liranın üzerinde olmasını istedi. Patronlar ise ekonomik koşulların göz önüne alınarak, yeterli olmasa da 2.800 liranın denge sağlayacağını dile getirdi.
Sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge olan asgari ücret pazarlığında "yaşam maliyeti, salgınla mücadele döneminde ülkenin ekonomik durumu, gerçekleşen enflasyon ve hedef enflasyon, refah payı" olmak üzere 5 parametre belirleyici olacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 için geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını bugün gerçekleştirecek. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.
Asgari ücret ile birlikte 2021 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de bugün belli olacak. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücreti zammı ne kadar oldu sorusunun cevabı da kesinlik kazanacak.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret için Türk-İş 3 bin liranın üzerinde olmasını istedi. Patronlar ise ekonomik koşulların göz önüne alınarak, yeterli olmasa da 2.800 liranın denge sağlayacağını dile getirdi.
Sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge olan asgari ücret pazarlığında "yaşam maliyeti, salgınla mücadele döneminde ülkenin ekonomik durumu, gerçekleşen enflasyon ve hedef enflasyon, refah payı" olmak üzere 5 parametre belirleyici olacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 için geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını bugün gerçekleştirecek. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.
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