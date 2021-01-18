2021 ALES sınav tarihleri: ALES ne zaman yapılacak?

Üniversitelerde yüksek lisans yapmak isteyen vatandaşlarımıza yönelik her yıl ÖSYM tarafından yapılan ALES için ÖSYM’den duyuru geldi. ALES 2021/1 sınav tarihi ve ALES 2021/2 sınav tarihi belli oldu. Akademik personel olmak için her yıl yüz binlerce adayın girdiği sınavlar bu yıl da yapılacak. Fakat ÖSYM’den gelen duyuruya göre, pandeminin zorlayıcı sebeplerinden ötürü ALES başta olmak üzere bu yılın sınav tarihleri sonradan güncellenebilir.

Konuya ilişkin açıklama ÖSYM’den geldi. ÖSYM, 2021 sınav takvimini duyurdu. Takvimde ALES de yer aldı.



2021 bitmeden üniversitelerde kariyer düşünenleri ilgilendiren 2 sınavın tarihi de verildi. Buna göre;

2021 ALES/1: 27 Mayıs 2021’de

2021 ALES/2: 14 Ekim 2021’de

2021 ALES/3: 16 Aralık 20212de yapılacak.

