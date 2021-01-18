Son Dakika
2021 ALES sınav tarihleri: ALES ne zaman yapılacak?
ALES ne zaman yapılacak? sorusunun cevabı belli oldu. İşte 2021 ALES sınav tarihleri...
GÜNDEM 18.01.2021, 17:49
1
Üniversitelerde yüksek lisans yapmak isteyen vatandaşlarımıza yönelik her yıl ÖSYM tarafından yapılan ALES için ÖSYM’den duyuru geldi. ALES 2021/1 sınav tarihi ve ALES 2021/2 sınav tarihi belli oldu. Akademik personel olmak için her yıl yüz binlerce adayın girdiği sınavlar bu yıl da yapılacak. Fakat ÖSYM’den gelen duyuruya göre, pandeminin zorlayıcı sebeplerinden ötürü ALES başta olmak üzere bu yılın sınav tarihleri sonradan güncellenebilir.
Konuya ilişkin açıklama ÖSYM’den geldi. ÖSYM, 2021 sınav takvimini duyurdu. Takvimde ALES de yer aldı.
2021 bitmeden üniversitelerde kariyer düşünenleri ilgilendiren 2 sınavın tarihi de verildi. Buna göre;
2021 ALES/1: 27 Mayıs 2021’de
2021 ALES/2: 14 Ekim 2021’de
2021 ALES/3: 16 Aralık 20212de yapılacak.
Konuya ilişkin açıklama ÖSYM’den geldi. ÖSYM, 2021 sınav takvimini duyurdu. Takvimde ALES de yer aldı.
2021 bitmeden üniversitelerde kariyer düşünenleri ilgilendiren 2 sınavın tarihi de verildi. Buna göre;
2021 ALES/1: 27 Mayıs 2021’de
2021 ALES/2: 14 Ekim 2021’de
2021 ALES/3: 16 Aralık 20212de yapılacak.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 18 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|17
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|18
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü