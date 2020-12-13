2021 AGİ ne kadar olacak? AGİ ücret tablosu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları ikinci toplantı ile devam edecek. 7 milyon çalışanı doğrudan, tüm vatandaşlarımızı ise dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için son 2 hafta kaldı. Çalışanlar 2021 asgari ücret kadar 2021 AGİ için de heyecanlı. Her yıl asgari ücrete ek olarak belirlenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bir çok çalışan için son derece kritik. Evli, bekar veya çocuklu işçi için değişen AGİ zammı 2021 için bekleniyor.

Farklı etkenlere göre değişen AGİ, asgari ücrete yapılacak zam oranında artış gösterecek.



2021 yılı için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücretleri henüz belirlenmedi. 4 Aralık’ta başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ay sonu asgari ücret zammını açıkladığında AGİ ücretleri de netleşecek.

Bekar işçiler hariç evli ve çocuklu işçiler, çocuk sayısı durumuna veya eşinin çalışma durumuna göre değişim gösterebiliyor.

2020 yılında AGİ tablosu son olarak şu şekilde gerçekleşti;



