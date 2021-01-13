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2020’de vefat eden Millî Gazete gönüldaşları

Millî Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın, ‘Hak Geldi Batıl Zail Oldu’ şiarıyla kurduğu Millî Gazetemiz 49 yaşında.

GÜNDEM 13.01.2021, 04:34
2020’de vefat eden Millî Gazete gönüldaşları
Koronavirüs salgını, afetler ve krizlerle dolu zorlu bir seneyi geride bıraktığımız 2020 yılında birçok Millî Gazete gönüldaşını dâr-ı bekâya uğurladık. Hayatı boyunca Millî Görüş’e ve Millî Gazete’ye destek veren ve bu yıl Hakk’a uğurladığımız dava erlerini hayırla yad etmek adına 49 yılımızın bu ilk sayısında onlara da baş köşemizde yer verdik.

12 Ağustos 2020
Millî Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın kardeşi Kemalettin Erbakan da bu yıl ahirete irtihal etti. Millî Görüş Hareketi içerisinde Erbakan Hocamıza maddi ve manevi destek veren Kemalettin Erbakan, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Merkez Efendi Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilmişti.

Millî Gazete Yazarı MEVLÜT ÖZCAN
6 Eylül 2020
Millî Gazete’de köşe yazarlığı yapan İlahiyatçı Yazar Mevlüt Özcan Hocamızı da bu yıl dâr-ı bekâya uğurladık. Uzun yıllardır Millî Gazete’de yazdığı yazılarla okuyucularımızın gönlüne ve zihnine hitap eden Mevlüt Özcan, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedilmişti.
Millî Görüş Gençliğinin Ağabeyi AHMET ZİYA BALCI
16 KASIM 2020
Vakıf adamı, iş insanı ve dava eri Ahmet Ziya Balcı da bu yıl Hakk’a uğurladığımız bir başka isimdi. Verdiği eğitimler, hayırseverliği, bitmeyen enerjisi ve Millî Görüşçü duruşuyla örnek bir şahsiyet olan Ahmet Ziya Balcı, gençliğin de ağabeyiydi. Birçok Millî Görüşçünün ve vatandaşın katılımıyla merhum Ahmet Ziya Balcı, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Merkez Efendi Mezarlığı’na defnedilmişti.
MİLLİ GAZETE’NİN ÖRNEK TEMSİLCİSİ: CEMİL KILIÇ
29 AĞUSTOS 2020
Ömrünü Millî Görüş davasına adayan, Millî Görüş partilerinde birçok görev alan Cemil Kılıç Amcamızı da bu yıl ahirete uğurladık. Malatya’da Millî Gazete temsilciliği yapan Cemil Kılıç, gazetemizin daha çok okunması için örnek gayret sergiliyordu. Merhum Cemil Kılıç, kılınan cenaze namazının ardından Malatya Alibaba Mezarlığı’na defnedilmişti.
EFSANE BAŞKANLARDAN: HALİL SATIK
9 KASIM 2020
Millî Görüş’ün efsane belediye başkanlarından Bursa Demirtaş eski Belediye Başkanı Halil Satık da 2020’de vefat eden Millî Görüşçülerdendi. Yaptığı hizmetlerle Millî Görüş’ü Bursa’da hakkıyla savunan neferlerden olan Halil Satık, kılınan cenaze namazının ardından Demirtaş Aile Kabristanlığı’na defnedilmişti.

6 ARALIK 2020
Saadet Partisi Bursa İl Teşkilatı Üyesi ve Millî Gazete’nin sıkı takipçisi olan Fikret Kara da bu yıl rahmet-i Rahman’a kavuştu. Millî Görüş davası ve Millî Gazete için önemli hizmetlerde bulunan Fikret Kara, Hamitler Kabristanlığı’na defnedilmişti.

12 EYLÜL 2020
Millî Görüş Hareketi’nin öncülerinden Millî Gazete’nin sıkı takipçisi olan Hacı İsmail Ergün de bu yıl vefat eden bir başka isimdi. Vefat etmeden önce bile Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nda görevli olan İsmail Ergün, İlim Kültür ve Eğitim Vakfı’nda yönetim kurulu üyeliğini yürütüyordu. Millî Görüş teşkilatlarında ‘Saatçi İsmail’ olarak tanınan merhum İsmail Ergün, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Necatibey Kabristanlığı’na defnedilmişti.

5 ARALIK 2020
Millî Nizam Partisi’nin kurucularından Nurettin Kılıç da bu yıl vefat eden Millî Görüş erlerindendi. Millî Selamet, Refah, Fazilet ve Saadet Partilerinde de aktif görevler alan Nurettin Kılıç, Millî Gazete ve TV5’in sıkı takipçilerindendi. Merhum Nurettin Kılıç, memleketi Tokat’a defnedilmişti.

28 ARALIK 2020
Millî Görüş çatısı altında büyük bir mücadele örneği sergileyen Süleyman Çalışkan amcamız da bu yıl vefat eden gönüldaşlarımızdandı. Millî Gazete’ye ayrı bir önem veren Süleyman Çalışkan, iş adamı, yüksek mühendis, ilahiyatçı ve hayırseverliğinin yanı sıra Millî Görüş Hareketi’nin de öncülerindendi. Merhum Süleyman Çalışkan, Adana’da bulunan Kabasakal Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından yine aynı kabristana defnedilmişti.

19 ŞUBAT 2020
Bu yıl dâr-ı bekâya uğurladığımız bir diğer isim de Millî Nizam Partisi kurucularından ve Millî Gazete eski Yazarlarından Antepli Ahmet İhsan Genç’ti. Risale-i Nur talebelerinden olan ve Millî Görüş’e büyük hizmetlerde bulunan Ahmet İhsan Genç, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İstanbul’daki aile kabristanlığına defnedilmişti.

13 KASIM 2020
Millî Gazete’nin eski Ankara temsilcisi olan Gazeteci Yazar Ferhat Koç ağabeyimiz de bu sene dualarla son yolculuğuna uğurladığımız isimlerdendi. Millî Gazete’ye uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunan Ferhat Koç, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından yine aynı kabristana defnedilmişti.

13 AĞUSTOS 2020
Millî Görüş davasının emektar isimlerinden Rasim Kökmen Hoca da bu yıl dâr-ı bekâya uğurladığımız bir başka dava eriydi. Millî Görüş’ün siyasi partilerinde birçok eğitim faaliyeti ve görevi üstlenen merhum Rasim Kökmen, Osmangazi Kabristanlığı’na defnedilmişti.
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