2020’de spor dünyasında hayatını kaybedenler...

2020 yılı koronavirüs pandemisiyle beraber hatırlanırken, spor dünyasından da bir çok önemli isim hayatını kaybetti.

İşte o isimler:

1 Ocak 2020 – NBA’in yerel bir organizasyondan çıkıp tüm dünyaya ulaşmasını sağlayan, NBA’in efsanevi başkanı David Stern tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. NBA’deki kıyafet yönetmeliğinden oyuncu sözleşmelerine kadar birçok konuda NBA’in değişmesine yardımcı olan Stern, görevi boyunca ligi tüm dünyada tanınan bir marka haline getirdi.

12 Ocak 2020 – Her yıl Senegal’in başkenti Dakar’da düzenlenen ve dünyanın en prestijli yol dışı yarışı olan Dakar Rallisi’nin 7. etabında Hero Motocorp’un yarışçısı Paulo Gonçalves yaptığı kaza sonrasında hayatını kaybetti. Etabın 276. kilometresinde yaptığı kaza sonrasında kalbin duran Gonçalves, yarışın yapıldığı yere en yakın hastaneye götürülse de kurtarılamadı.

26 Ocak 2020 – NBA’de Michael Jordan’dan sonra en çok şampiyonluk yüzüğü kazanmış isim olan ve kariyeri boyunca gösterdiği performansla hem NBA’in hem de Los Angeles Lakers’ın efsaneleri arasına giren Kobe Bryant, kızının da bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

22 Mayıs 2020 – NBA tarihinden 1000 galibiyet barajını geçen antrenörlerden birisi olan Jerry Sloan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Chicago Bulls’u ve Utah Jazz’ı çalıştırdığı dönemlerde NBA finallerine kalma başarısı gösterse de Sloan, NBA şampiyonluğu yaşayamadı. 1988’de Utah’daki görevine başlayan efsanevi antrenör 23 yıl çalıştığı Utah’dan 2011’de emekli olmuştu.

10 Temmuz 2020 – İngiltere’nin kazandığı son dünya kupasındaki kadroda olan isimlerden Jack Charlton hayatını kaybetti. Oyunculuk döneminde uzun yıllar Leeds forması giyen Charlton, 1994 Dünya Kupası’nda teknik direktör olarak İrlanda’yı ikinci tura çıkararak büyük bir başarıya imza attı.

9 Ağustos 2020 – Spor medyasının sevilen isimlerinden olan spiker Emre Gönlüşen hayatını kaybetti. Uzun süre kanser tedavisi gören Gönlüşen memleketi Adana’da birçok spor sever tarafından son yolcuğuna uğurlandı.

12 Ekim 2020 – Göztepe’nin Gürsel Aksel ile birlikte efsanelerinden olan Nevzat Güzelırmak hayatını kaybetti. Oyun tarzı sebebiyle Göztepe’de bir dönem yöneticilik yapan David Franko tarafından İngiliz Nevzat olarak anılan Nevzat Güzelırmak, kariyeri boyunca sadece Göztepe forması giyerken sarı kırmızı forma ile 331 maça çıktı

30 Ekim 2020 – Türk spor medyasının 2020 yılında kaybettiği bir diğer isim ise Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer’di. Uzun süre kanser tedavisi gören Kemer, 32 yaşında hayatını kaybetti.

1 Kasım 2020 – Avrupa’da forma giyen ilk Türk basketbolcu olan Yalçın Granit hayatını kaybetti. Oyunculuk kariyeri boyunca Galatasaray ve Paris formaları giyen Granit, koçluk döneminde Darüşşafaka’ya ilk ve tek İstanbul Ligi şampiyonluğunu kazandırdı. Darüşşafaka’nın basketbol şubesinin kurucusu olan Yalçın Granit, sonraki nesillerde birçok ismin yetişmesine yardımcı oldu.

25 Kasım 2020 – Dünya futbolunun efsanevi ismi Diego Armando Maradona geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Arjantinli oyuncu yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle kasım ayının başlarında hastaneye yatırılmış sonrasında beyninden ameliyat olmuştu. Sonrasında taburcu edilen Maradona, 25 Kasım sabahı evinde ölü bulunmuştu.

9 Aralık 2020 – İtalya’ya 44 yıl sonra dünya kupasını getiren Paolo Rossi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kariyerinde Juventus ve Milan formalarını giyen Rossi 103 gol atarken, milli takımda çıktığı 48 maçta 20 gol kaydetti.

13 Aralık 2020 – 1997-98 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştıran, Rapid Wien ile 3 lig şampiyonluğu ve UEFA Kupa Galipleri Kupası finali başarılarına ulaşan Hırvat teknik adam Otto Bariç. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Bariç, Avustuya, Hırvatistan ve Arnavutluk milli takımlarında da görev almıştı.

14 Aralık 2020 – Liverpool ile elde ettiği 2 lig kupası, 2 FA Cup ve UEFA Kupası zaferleriyle İngiltere futbolunun önemli teknik adamlarından olan Gerard Houllier hayatını kaybetti. Teknik adamlığı döneminde Houllier ayrıca Paris Saint Germain ve Fransa’yı da çalıştırmıştı.

19 Kasım 2020 – 1983’te serbest stilde Avrupa Güreş Şampiyonası’nda şampiyon olan Reşit Karabacak koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

22 Aralık 2020 – Türk futbolunun ve Trabzonspor’un efsanevi isimlerinden Özkan Sümer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir kulüpte oyuncu, teknik direktör ve başkan olarak görev alan ilk isim olan Sümer, Trabzonspor’un altyapısının oluşmasına büyük katkı sağlamıştı.

