Reklam

Son Dakika

2020’de spor dünyasında hayatını kaybedenler...

Yılın ilk 3 ayı hariç pandemi gölgesinde geçen 2020’de spor dünyasında birçok isim hayata veda etti.

GÜNDEM 31.12.2020, 21:47
2020’de spor dünyasında hayatını kaybedenler...
2020 yılı koronavirüs pandemisiyle beraber hatırlanırken, spor dünyasından da bir çok önemli isim hayatını kaybetti.
İşte o isimler:
1 Ocak 2020 – NBA’in yerel bir organizasyondan çıkıp tüm dünyaya ulaşmasını sağlayan, NBA’in efsanevi başkanı David Stern tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. NBA’deki kıyafet yönetmeliğinden oyuncu sözleşmelerine kadar birçok konuda NBA’in değişmesine yardımcı olan Stern, görevi boyunca ligi tüm dünyada tanınan bir marka haline getirdi.
12 Ocak 2020 – Her yıl Senegal’in başkenti Dakar’da düzenlenen ve dünyanın en prestijli yol dışı yarışı olan Dakar Rallisi’nin 7. etabında Hero Motocorp’un yarışçısı Paulo Gonçalves yaptığı kaza sonrasında hayatını kaybetti. Etabın 276. kilometresinde yaptığı kaza sonrasında kalbin duran Gonçalves, yarışın yapıldığı yere en yakın hastaneye götürülse de kurtarılamadı.
26 Ocak 2020 – NBA’de Michael Jordan’dan sonra en çok şampiyonluk yüzüğü kazanmış isim olan ve kariyeri boyunca gösterdiği performansla hem NBA’in hem de Los Angeles Lakers’ın efsaneleri arasına giren Kobe Bryant, kızının da bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
22 Mayıs 2020 – NBA tarihinden 1000 galibiyet barajını geçen antrenörlerden birisi olan Jerry Sloan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Chicago Bulls’u ve Utah Jazz’ı çalıştırdığı dönemlerde NBA finallerine kalma başarısı gösterse de Sloan, NBA şampiyonluğu yaşayamadı. 1988’de Utah’daki görevine başlayan efsanevi antrenör 23 yıl çalıştığı Utah’dan 2011’de emekli olmuştu.
10 Temmuz 2020 – İngiltere’nin kazandığı son dünya kupasındaki kadroda olan isimlerden Jack Charlton hayatını kaybetti. Oyunculuk döneminde uzun yıllar Leeds forması giyen Charlton, 1994 Dünya Kupası’nda teknik direktör olarak İrlanda’yı ikinci tura çıkararak büyük bir başarıya imza attı.
9 Ağustos 2020 – Spor medyasının sevilen isimlerinden olan spiker Emre Gönlüşen hayatını kaybetti. Uzun süre kanser tedavisi gören Gönlüşen memleketi Adana’da birçok spor sever tarafından son yolcuğuna uğurlandı.
12 Ekim 2020 – Göztepe’nin Gürsel Aksel ile birlikte efsanelerinden olan Nevzat Güzelırmak hayatını kaybetti. Oyun tarzı sebebiyle Göztepe’de bir dönem yöneticilik yapan David Franko tarafından İngiliz Nevzat olarak anılan Nevzat Güzelırmak, kariyeri boyunca sadece Göztepe forması giyerken sarı kırmızı forma ile 331 maça çıktı
30 Ekim 2020 – Türk spor medyasının 2020 yılında kaybettiği bir diğer isim ise Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer’di. Uzun süre kanser tedavisi gören Kemer, 32 yaşında hayatını kaybetti.
1 Kasım 2020 – Avrupa’da forma giyen ilk Türk basketbolcu olan Yalçın Granit hayatını kaybetti. Oyunculuk kariyeri boyunca Galatasaray ve Paris formaları giyen Granit, koçluk döneminde Darüşşafaka’ya ilk ve tek İstanbul Ligi şampiyonluğunu kazandırdı. Darüşşafaka’nın basketbol şubesinin kurucusu olan Yalçın Granit, sonraki nesillerde birçok ismin yetişmesine yardımcı oldu.
25 Kasım 2020 – Dünya futbolunun efsanevi ismi Diego Armando Maradona geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Arjantinli oyuncu yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle kasım ayının başlarında hastaneye yatırılmış sonrasında beyninden ameliyat olmuştu. Sonrasında taburcu edilen Maradona, 25 Kasım sabahı evinde ölü bulunmuştu.
9 Aralık 2020 – İtalya’ya 44 yıl sonra dünya kupasını getiren Paolo Rossi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kariyerinde Juventus ve Milan formalarını giyen Rossi 103 gol atarken, milli takımda çıktığı 48 maçta 20 gol kaydetti.
13 Aralık 2020 – 1997-98 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştıran, Rapid Wien ile 3 lig şampiyonluğu ve UEFA Kupa Galipleri Kupası finali başarılarına ulaşan Hırvat teknik adam Otto Bariç. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Bariç, Avustuya, Hırvatistan ve Arnavutluk milli takımlarında da görev almıştı.
14 Aralık 2020 – Liverpool ile elde ettiği 2 lig kupası, 2 FA Cup ve UEFA Kupası zaferleriyle İngiltere futbolunun önemli teknik adamlarından olan Gerard Houllier hayatını kaybetti. Teknik adamlığı döneminde Houllier ayrıca Paris Saint Germain ve Fransa’yı da çalıştırmıştı.
19 Kasım 2020 – 1983’te serbest stilde Avrupa Güreş Şampiyonası’nda şampiyon olan Reşit Karabacak koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
22 Aralık 2020 – Türk futbolunun ve Trabzonspor’un efsanevi isimlerinden Özkan Sümer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir kulüpte oyuncu, teknik direktör ve başkan olarak görev alan ilk isim olan Sümer, Trabzonspor’un altyapısının oluşmasına büyük katkı sağlamıştı.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 31 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. M. United 15 30
3. Leicester City 16 29
4. Everton 15 29
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 16 23
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Crystal Palace 16 19
15. Newcastle 14 18
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 15 20
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Athletic Bilbao 15 18
12. Levante 15 18
13. Getafe 14 17
14. Deportivo Alaves 15 17
15. Eibar 16 16
16. Valencia 16 15
17. Elche 13 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12