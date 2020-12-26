2020'de kimler vefat etti! 2020'de ölen edebiyatçı ve sanatçılar

Aralarında Adalet Ağaoğlu, Ayşegül Atik, Mehtap Anıl, Timur Selçuk, Haldun Boysan, Recep Aktuğ, Suat Yalaz'ın da bulunduğu, izleyici, okuyucu ve dinleyicinin severek takip ettiği ünlü isimler, 2020'de yaşama veda etti.

2020 yılı içerisinde bir döneme damgasını vuran "Kurtlar Vadisi" adlı dizide "Tombalacı" karakterini canlandıran Haldun Boysan, "Konsolos Ender Bey" rolünü canlandıran Recep Aktuğ, "Ordinaryüs" karakterine hayat veren ünlü oyuncu Turhan Kaya, "Orhan" karakterini canlandıran Devrim Parscan ve "Amerikalı üstad" rolünü oynayan Umut Demirdelen, hayatını kaybeden isimler arasında yer aldı.

Recep Aktuğ, 14 Ocak'ta 65 yaşında KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Haldun Boysan ise 31 Ağustos'ta dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'de 62 yaşındayken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

67 yaşındaki Umut Demirdelen, 21 Nisan'da...

Devrim Parscan ise yaşlılığa bağlı nedenlerle 24 Kasım'da 83 yaşındayken hayatını kaybetti.

4 Ocak'ta, "Çiçek Taksi", "7 Numara", "Ekmek Teknesi" adlı dizilerde rol alan oyuncu Ercüment Doğan, 55 yaşındayken hayata veda etti.

Yeşilçam'da 1970'li yıllarda çekilen "Ömercik" filmlerinin başrol oyuncusu Ömer Dönmez, 1 Şubat'ta, 61 yaşındayken kaybettiklerimizden.

Sanatçı Müslüm Gürses'in eşi, oyuncu Muhterem Nur, 20 Mart'ta 88 yaşındayken hayata veda etti.

Tiyatro ve sinema oyuncusu, radyocu, seslendirme sanatçısı Levent Ünsal, geçirdiği kalp krizi sonucu, 21 Mart'ta 56 yaşındayken hayatını kaybetti.

Yönetmen Özer Kızıltan, 5 Mayıs'ta 57 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Ayşegül Atik'ten Seyfi Dursunoğlu'na, Jale Aylanç'tan Üstün Asutay...

Oyuncu Ayşegül Atik, kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 9 Haziran'da 72 yaşında...

İbiş kukla geleneğinin son temsilcilerinden, kukla sanatçısı Arif Duygu Tansı, 2 Haziran'da 62 yaşında...

Sinema, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Jale Aylanç, 7 Temmuz'da 72 yaşında vefat etti.

Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz'da 88 yaşındayken KOAH nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Üstün Asutay, çoklu organ yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede 4 Ağustos'ta 82 yaşında...

Dostlar Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu gibi topluluklarda rol alan 83 yaşındaki Meral Niron, 13 Ağustos'ta kalp yetmezliği nedeniyle...

"Mahallenin Muhtarları", "Hanımın Çiftliği", "Merhamet" ve "Veda Türküsü" adlı yapımlardaki rolleriyle unutulmayan oyuncu Mehtap Anıl, 31 Ağustos'ta, 80 yaşında hayata veda etti.

Türk sinemasının emektar oyuncularından Halil Kumova 9 Eylül'de 64 yaşında vefat etti.

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Uz, 8 Kasım'da, 75 yaşındayken

Tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz, 24 Kasım'da 67 yaşındayken hayata veda etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gösteri Sanatları Atölyesi (GSA) oyuncusu ve meddah Ömür Gökhan Daldık, 3 Aralık'ta vefat etti.

Ünlü besteci, piyanist, yorumcu ve orkestra şefi Timur Selçuk, 6 Kasım'da 74 yaşındayken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Londra Filarmoni Orkestrasında görev yapan, Ruşen Güneş 80 yaşında Londra'da hayata veda etti.

"Karaoğlan"ın yazarı, senarist, yönetmen ve çizer Suat Yalaz, 2 Mart'ta 88 yaşında hayata veda etti.

Gazeteci ve yazar Osman Akkuşak, 14 Nisan'da, 89 yaşında

Gazeteci- tarihçi yazar Orhan Koloğlu ise 17 Nisan'da 91 yaşında hayatını kaybetti.

Akademisyen, yazar, şair ve felsefeci Oruç Aruoba, 31 Mayıs'ta 72 yaşındayken

İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu da henüz 52 yaşındayken koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Yazar, şair ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İrfan Çiftçi, 3 Temmuz'da 55 yaşındayken...

Çook sayıda unutulmaz eseri miras bırakan usta yazar Adalet Ağaoğlu ise 14 Temmuz'da 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin 22 Temmuz'da 45

Eğitimci, araştırmacı-yazar Mürşide Uysal ise 29 Temmuz'da 60 yaşındayken vefat etti.

Akademisyen, felsefeci, şair ve sosyolog Prof. Dr. Cahit Tanyol ise 11 Ağustos'ta 106 yaşında vefat etti.

Edebiyat ve kültür dünyasının büyük isimlerinden Mahmut Kanık, 28 Eylül'de 69 yaşında lösemiden vefat etti.

Babıali'nin usta isimlerinden, Necip Fazıl Kısakürek ile Sezai Karakoç'un yakın dostu, gazeteci ve yazar Abdullah Işıklar, 29 Eylül'de hayatını kaybetti.

Gazeteci-Yazar Bekir Coşkun 18 Ekim'de 75 yaşındayken vefat etti.

"Doru Özlem", "Beşpınar" ve "Vay Kara Sevdam" şiir kitaplarını kaleme alan şair Alaaddin Soykan, 21 Kasım'da 77 yaşında vefat etti.

Dini kategorilerde eserlere imza atan yazar İsmail Kazdal 12 Aralık'ta 85 yaşındayken hayatını kaybetti.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından yazar, koreograf ve çevirmen Nasuh Barın 66 yaşında vefat etti.

Türk resim sanatının öncülerinden Lütfü Günay, 12 Kasım'da 96 yaşında yaşamını yitirdi..

Resim ve gravür sanatçısı Cemal Akyıldız 21 Kasım'da koronavirüs 88 yaşındayken hayatını kaybetti.

TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Toprak Dede Hayrettin Karaca, 20 Ocak'ta 97 yaşında vefat etti.

Vehbi Koç ve Sadberk Koç'un dördüncü ve son çocuğu Koç Holding'in duayenlerinden ALS hastalığıyla mücadele eden Suna Kıraç da 15 Eylül'de, 79 yaşındayken yaşamını yitirdi.

