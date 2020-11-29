2020 YKS: Yarım milyon aday matematik ve fende 1 doğru bile yapamadı

ÖSYM, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) analiz raporunu yayımladı. Bu raporda testlerin zorluk dereceleri, doğru yapılma ortalamaları başta olmak üzere istatistiki bilgilere yer verildi.

2020 YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nden (YDT) oluşuyor.



TYT oturumu için başvuru yapan 2 milyon 424 bin 718 adayın 2 milyon 296 bin 138'i bu oturuma katıldı. Sınava katılan adaylardan Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0.5 veya daha fazla ham puanı bulunan 2 milyon 257 bin 671 adayın 2020-TYT puanı hesaplandı. Bu durumda 38 bin 467 adayın puanı hesaplanmadı yani sıfır almış kabul edildi. 512 bin 39 aday ise 150 puan alamadıkları için daha ilk barajı aşamayarak, elendi.



2020-TYT'de 120 sorunun tamamını doğru cevaplayan aday bulunmamakta iken 119 soruyu doğru cevaplayan 4 aday ve hiçbir soruyu doğru cevaplayamayan 53 aday oldu.

2020-TYT Türkçe testindeki 40 sorunun tamamını doğru cevaplayan 34 aday bulunuyor. Adayların 4.050'si ise testteki hiçbir soruya doğru cevap veremedi.

2020-TYT Sosyal Bilimler testinde 20 sorunun tamamını 1.742 aday doğru cevaplamış iken 37 bin 432 aday hiçbir soruya doğru cevap veremedi.

2020-TYT Temel Matematik testinde bulunan 40 sorunun tamamını 2.196 aday doğru yanıtladı. 399 bin 271 (%17) aday hiçbir soruya doğru cevap veredi.

2020-TYT Fen Bilimleri testinde bulunan 20 sorunun tamamını 1.315 aday doğru cevaplamışken 553.129 (%24) aday hiçbir soruya doğru cevap veremedi.



AYT oturumuna başvuran 1 milyon788 bin 590 adaydan 1 milyon 672 bin 376'sı sınava girdi. YKS'nin 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) adaylara; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 (40 soru), Sosyal Bilimler-2 (40 soru), Matematik (40 soru) ve Fen Bilimleri (40 soru) testlerinden oluşan toplam 160 soruluk bir kitapçık verildi.

AYT oturumuna katılan 1 milyon 672 bin 376 adayın 402 bin 404’ü (%24) Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde hiçbir soruyu yanıtlayamadı.

602 bin 785 aday ( %36) Sosyal Bilimler-2 testinde,

173 bin 427 aday (%10) Matematik testinde,

546 bin 342 aday ( %33) Fen Bilimleri testinde hiçbir soruyu cevaplamadı.



Toplam 40 soru bulunan Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde, en az 1 soruyu cevaplayan 1.269.971 aday içerisinde 40 sorunun tamamını 42 aday doğru cevaplamış iken 7 bin 772 aday testteki hiçbir soruya doğru cevap veremedi.



Sosyal Bilimler-2 testinde en az 1 soruyu cevaplayan 1 milyon 69.590 aday içerisinde 40 sorunun tamamını 1 aday doğru cevaplamış iken 9 bin 757 aday testteki hiçbir soruya doğru cevap veremedi.



2020-AYT oturumunda Matematik testinde en az 1 soruyu cevaplayan 1.498.949 aday içerisinde 40 sorunun tamamını 9.623 aday doğru cevaplamış iken 83.678 (%5,6) aday testteki hiçbir soruya doğru cevap veremedi.



2020-AYT oturumunda Fen Bilimleri testinde en az 1 soruyu cevaplayan 1.126.033 aday içerisinde 40 sorunun tamamını 803 aday doğru cevaplamış iken 126 bin 947 (%11,3) aday testteki hiçbir soruya doğru cevap veremedi.



YDT oturumuna başvuran 128 bin 177 adaydan 105 bin 579'u sınava girdi. 2020-YDT oturumunda; Almanca testinde 3 aday, Arapça testinde 93 aday, İngilizce testinde 362 aday ve Rusça testinde 1 aday testteki soruların tamamını doğru cevapladı. Fransızca testinde, testin tamamını doğru cevaplayan aday yok. Bu testte yapılan en yüksek doğru sayısı 78.

