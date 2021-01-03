2020 yılında 23 milyar TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz yılın yanş 2020’de uyuşturucu ile mücadele verilerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Soylu, “2020’de uyuşturucu ile mücadele çatır çutur devam etti” diyerek, geçtiğimiz yıl 229 bin 156 zehir tacirinin gözaltına alındığını, bunlardan 23 bin 693’ünün tutuklandığını bildirdi

İŞTE 2020'DE ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCUNUN FİYATI

Soylu söz konusu paylaşımında “Uyuşturucudan ölümler 2017’de 941 iken, 175’e düştü. ‘Bataklık’ dahil, 158 bin 674 operasyon yapıldı.” diye yazarken 23 milyar TL değerinde 114 milyon 509 bin 227 kök kenevir, 87 ton esrar ele geçirildiğini aktardı.

