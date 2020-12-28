2020 yılı sporda böyle geçti! Spor dünyasında 2020'nin önemli olayları

2020 yılı hayatın tüm alanlarında olduğu gibi spor dünyasında da önemli gelişmelere sahne oldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle maçlar ertelendi, spor camialarından acı haberler geldi...

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi müsabakaları koronavirüs salgını nedeniyle ertelenirken, Kobe Bryant ve Diego Maradona gibi efsane isimleri yine bu yıl içerisinde kaybettik.



2020 OCAK

2 Ocak : NBA'in efsane başkanlarından David Stern, 77 yaşında hayatını kaybetti.7 Ocak : Türkiye, para tekvando branşında 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na tam kadro katılma hakkı kazanan tek ülke oldu.12 Ocak : Almanya'yı 3-0 deviren Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.25 Ocak : Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin, THY Euroleague'de 4 hafta üst üste MVP seçildi.26 Ocak : Basketbolun efsane isimlerinde Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna elim bir helikopter kazasında hayatını kaybetti.25 Ocak : Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü "Demir Yumruk" Garbis Zakaryan, 90 yaşında vefat etti.29 Ocak : 13-15 Mart'ta Çin'de düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

2020 ŞUBAT

23 Şubat : Galatasaray, 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etti.25 Şubat : Milli sporcu Fatma Damla Altın pentatlon branşında Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırdı.26 Şubat : Esra Bayrak'ta Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metrede dünya şampiyonu oldu.

2020 MART

7 Mart : Yıldız futbolcu Ronaldinho, sahte pasaport düzenlediği iddiasıyla Paraguay'da tutuklandı.13 Mart : Nisan ayında düzenlenmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.17 Mart : Artistik ve Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonaları, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.18 Mart : Çin'de gerçekleştirilmesi planlanan 2021 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.19 Mart : Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu; futbol, basketbol, voleybol ve hentbol müsabakalarının koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.22 Mart : Real Madrid'in efsane başkanlarından Lorenzo Sanz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.23 Mart : UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi müsabakalarını koronavirüs salgını nedeniyle erteledi.27 Mart : Maç esnasında rahatsızlanan ve beyninde ciddi hasar meydana gelen Ajaxlı futbolcu Abdelhak Nouri, 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı.28 Mart : Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı Geoff Smedley, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.30 Mart : IOC, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın, koronavirüs nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

2020 NİSAN

1 Nisan : UEFA, tüm milli maçların koronavirüs nedeniyle ertelendiğini açıkladı.2 Nisan : Brezilya'nın Rio kentindeki ünlü Maracana Stadı'nın, koronavirüsle mücadele kapsamında hastaneye dönüştürülmesine karar verildi.3 Nisan : Wimbledon Tenis Turnuvası, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.4 Nisan : CONCACAF, Uluslar Ligi yarı final ve final maçlarını koronavirüs nedeniyle erteledi.15 Nisan : Fransa Bisiklet Turu, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.23 Nisan : 2021 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle 2022'ye ertelendi.23 Nisan : Avrupa Voleybol Konfederasyonu CEV, 2019-20 sezonu CEV organizasyonlarının koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.24 Nisan : Paris'te düzenlenmesi planlanan 2020 Avrupa Atletizm Şampiyonası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi.30 Nisan : Fransa'da 2019-20 futbol sezonu sonlandırıldı ve lider PSG şampiyon ilan edildi.

2020 MAYIS

1 Mayıs : FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo'dan Alina Iagupova MVP seçildi.6 Mayıs : TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinin 12-13-14 Haziran'da başlatılacağını açıkladı.7 Mayıs : 30 Nisan'da hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, beyin ameliyatı geçirdi.11-12 Mayıs : Basketbol, voleybol ve hentbol ligleri şampiyon belirtilmeden tescil edildi.15 Mayıs : Belçika Pro Ligi'nde sezon Club Brugge'ün şampiyonluğuyla tescil edildi.16 Mayıs : Koronavirüs nedeniyle ertelenen Almanya Bundesliga'da mücadele yeniden başladı.25 Mayıs : THY Euroleague ve ULEB Avrupa Kupası'nda sezon iptal edildi.

2020 HAZİRAN

1 Haziran : İtalyan yüzücüler Fabio Lombini ve Gioele Rossetti, geçirdikleri uçak kazasında hayatlarını kaybetti.2 Haziran : Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı Janez Kocijancic, 78 yaşında vefat etti.3 Haziran : UEFA, finansal sebepler nedeniyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından bir yıl men edildiğini açıkladı.12 Haziran : Spor dünyasında 2020'nin önemli olayları! 2020 yılı sporda böyle geçti16 Haziran : Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaştığı Fenerbahçe'yi, 22 yıl sonra ilk kez Kadıköy'de mağlup etti.23 Haziran : Olimpiyat ikincisi eski milli güreşçi Vehbi Akdağ, 71 yaşında vefat etti.24 Haziran : Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda başantrenör Zeljko Obradovic ile yollar ayrıldı.26 Haziran : Liverpool, Premier Lig'de 30 yıl süren şampiyonluk hasretini sona erdirdi.

2020 TEMMUZ

8 Temmuz : TFF, Süper Lig ve 1. Lig'de yabancı kuralında değişikliğe gitti. 8 Temmuz : Oynanmamasına karar verilen 2. Lig'de Samsunspor ile Bandırmaspor ve 3. Lig'de Serik Belediyespor, Kocaelispor ile Karacabey Belediyespor şampiyon ilan edildi.12 Temmuz : Hatayspor, TFF 1. Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.16 Temmuz : Real Madrid, La Liga'da 2019-20 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.18 Temmuz : Hatayspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım BB Erzurumspor oldu.19 Temmuz : Medipol Başakşehir, sezonun bitimine bir hafta kala tarihindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu garantiledi.26 Temmuz : Juventus, Serie A'da üst üste 9. şampiyonluğuna ulaştı.29 Temmuz : Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı.30 Temmuz : Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu.

2020 AĞUSTOS

7 Ağustos : TBF, ING Basketbol Süper Ligi'ni 26 Eylül'de başlatmayı planladığını duyurdu.9 Ağustos : Spor spikeri Emre Gönlüşen, kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 41 yaşında hayatını kaybetti.15 Ağustos : Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2'lik skorla mağlup etti.20 Ağustos : Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, görevinden istifa etti.21 Ağustos : İspanyol ekibi Sevilla, Inter'i 3-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde 6. şampiyonluğuna ulaştı.24 Ağustos : Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'yi 1-0'lık skorla devirerek kupayı 6. kez müzesine götürdü.25 Ağustos : İstanbul, 9 yıl sonra yeniden Formula 1 takvimine dahil edildi ve şampiyonanın 14. ayağına ev sahipliği yapacağı açıklandı.30 Ağustos : 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, final maçında Sırbistan'ı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

2020 EYLÜL

3 Eylül :TFF, sezonun ilk yarısındaki maçların Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda seyircisiz oynanmasına karar verdi.20 Eylül :Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağını Britanyalı pilot türk 2 saat 43 dakika 2,7 saniyelik derecesiyle kazandı.24 Eylül :45. UEFA Süper Kupa finalinde Sevilla'yı uzatmalar sonunda 2-1 mağlup eden Bayern Münih, kupanın şampiyonu oldu.

2020 EKİM

9 Ekim : 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Rusya'ya final maçında 3-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.27 Ekim : Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada Avrupa rekoru kırdı.28 Ekim : Vakıfbank Voleybol Takımı, Kadınlar FIVB Dünya Şampiyonası'nı en çok kazanan takım olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.30 Ekim : FB TV spikeri Dilay Kemer, kanser tedavisi gördüğü hastanede 32 yaşında hayatını kaybetti.

2020 KASIM

1 Kasım : Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti.5 Kasım : Milli yüzücü Emre Sakçı, 27 Ekim'de kırdığı Avrupa rekorunu 21 salise geliştirdi.6 Kasım : Futbolda Şike davasında yargılanan tüm sanıklar, şike ve teşvik suçlarından beraat etti.8 Kasım : N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, kadınlarda Kenyalı Diana Chemtai Kipyogei kazandı.10 Kasım : Milli yüzücü Emre Sakçı, 100 metre kurbağalamada 55.74'lük derecesiyle Avrupa rekoru kırdı.11 Kasım : Spor dünyasında 2020'nin önemli olayları! 2020 yılı sporda böyle geçti13-14-15 : Kasım Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, Intercity İstanbul Park'ta yapıldı. 19 Kasım : Güreş camiasının önemli isimlerinden Reşit Karabacak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.20-21 Kasım : TBF, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarıca'nın yerine Orhun Ene ile anlaşmaya varıldı.25 Kasım : Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olan Arjantinli efsane Diego Armando Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti.27 Kasım :Koronavirüs teşhisi konulan teknik direktör Yılmaz Vural, yoğun bakıma alındı.28 Kasım : Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, "3 çember 2 labut" aletinde Avrupa şampiyonu oldu.28 Kasım : Azerbaycan takımı Karabağ Ağdam, 27 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarılan Ağdam bölgesini ziyaret etti.29 Kasım : Beşiktaş, 2005 yılında 4-3 kazandığı maçtan sonra 15 yıl kazanamadığı Kadıköy'de, Fenerbahçe'yi yine aynı skorla mağlup etti.30 Kasım : Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop, 42 yaşında hayatını kaybetti.

2020 ARALIK

1 Aralık : Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson yıllar sonra yeniden ringe çıktı. Roy Jones arasındaki gösteri maçı beraberlikle sonuçlandı.2 Aralık : Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında rekor sayıda başvuru geldiğini açıkladı.3 Aralık : Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması giyen Faslı futbolcu Muhammed Abarhoun, 31 yaşında kansere yenik düştü.4 Aralık : Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Nihat Kabanlı, 76 yaşında hayatını kaybetti.5 Aralık : Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir kadın hakem sahaya çıktı. Stephanie Frappart Juventus-Dinamo Kiev maçında düdük çaldı.7 Aralık : A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık'la birlikte G Grubu'nda yer aldı.8 Aralık : UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda PSG'ye konuk olan Medipol Başakşehir sahadan çekildi. 9 Aralık : 1 gün önce ertelenen ve 14. dakikadan devam eden PSG-Başakşehir maçını ev sahibi ekip 5-1 kazandı. 10 Aralık : 1982 Dünya Kupası'nda İtalya'yı zafere taşıyan efsane futbolcu Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti.10 Aralık : Türk hakem camiasının duayen isimlerinden İhsan Türe hayatını kaybetti.13 Aralık : Mersin'in ev sahipliği yaptığı Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcular takım halinde 8 kez madalya sevinci yaşadı.13 Aralık : 1997-98 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Hırvat teknik adam Otto Bariç, 87 yaşında hayatını kaybetti.14 Aralık : Liverpool'la UEFA Kupası kazanan Fransız teknik adam Gerard Houllier, 73 yaşında hayatını kaybetti.22 Aralık : Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer, 80 yaşında hayatını kaybetti.24 Aralık : FIFA, 2021'de düzenlenmesi planlanan 17 ve 20 Yaş Altı Dünya Kupalarının koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

