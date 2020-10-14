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2020 Vahşi Yaşam Fotoğrafı Ödülü sahibini buldu: Ağaca sarılan kaplan
2020 Vahşi Yaşam Ödülü, Rus fotoğrafçı Sergay Gorshkov'un çektiği ağaca sarılan kaplan fotoğrafına verildi.
GÜNDEM 14.10.2020, 21:37
Gorshkov, 11 ay boyunca ormanda bıraktığı bir gizli kamera sayesinde ödül alan fotoğrafı çekti.
The Guardian'da yer alan habere göre, 11 ay ormanda gizli kamera bekleten fotoğrafçı Gorshkov, en prestijli fotoğrafçılık ödüllerinden biri olan Vahşi Yaşam Fotoğrafı Ödülü'nü aldı.
Gorshkov'un çektiği fotoğraf, 49 bin aday arasından seçildi.
Fotoğrafta yer alan Amur kaplanı, nesli tükenme tehlikesinde olan hayvanlar arasında yer alıyor.
The Guardian'da yer alan habere göre, 11 ay ormanda gizli kamera bekleten fotoğrafçı Gorshkov, en prestijli fotoğrafçılık ödüllerinden biri olan Vahşi Yaşam Fotoğrafı Ödülü'nü aldı.
Gorshkov'un çektiği fotoğraf, 49 bin aday arasından seçildi.
Fotoğrafta yer alan Amur kaplanı, nesli tükenme tehlikesinde olan hayvanlar arasında yer alıyor.
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