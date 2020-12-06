2020 Necip Fazıl Ödülleri: Yedi ödül sahibi açıklandı

Bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen 2020 Necip Fazıl Ödülleri açıklandı. Edebiyatçı ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek’in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’nin 2020 yılı kazananları belirlendi. Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun’dan oluşan jüri heyeti, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri nedeniyle çevrimiçi toplantılar yaptı. Türkiye’nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan isimleri belirlemek üzere bir araya gelen jüri heyeti, yapılan toplantıların ardından 6 ayrı dalda ödüle layık görülen 7 ismi açıkladı.

İhsan Deniz, “Kendine özgü lirik ve seçkinci bir şiir dilini inşa etmekteki başarısı, şiirleri yanında şiir dergiciliğiyle de edebiyata yaptığı katkı” nedeniyle Necip Fazıl Şiir Ödülü’ne, Sevinç Çokum ise “İnsan ile eşya arasındaki ilişkileri, değişimin yarattığı açmazları, kaybedilen güzellikleri derinlikli psikolojik, sosyolojik tahliller ve dil yetkinliği ile eserlerine yansıtması” nedeniyle Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü’ne layık görüldü.

Prof. Dr. Ekrem Demirli, “Tasavvuf üzerine kaleme aldığı araştırma eserleri, tahlile dayalı makale ve kitaplarıyla sunduğu ilmi tebliğlerin yanı sıra klasik eserlerden yaptığı tercüme çalışmaları” nedeniyle Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü’ne değer görülürken, “Şiirinde gösterdiği canlılık ve gündelik hayat unsurlarını yenilikçi bir biçemle yakalama başarısı” ile Zeynep Arkan ve “Modern hayatın açmazlarını, insan ruhunun karmaşıklığını anlattığı eserlerindeki yüksek gözlem gücü, derinlikli çözümlemeleri ve insan doğasına ilişkin sırları aktarmadaki başarısı” ile Mahmut Coşkun Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne değer görüldü.

Prof. Dr. Taha Abdurrahman, “İslam düşüncesinin ihyasına yönelik yüksek felsefi çabası, disiplinler arası yaklaşımın yanı sıra geleneksel birikimi dikkate alan kuşatıcı yöntemiyle” Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü’ne, Cahit Koytak da “İlk kitabı İlk Atlas’tan bugüne kadar yayımlanan eserlerinin her biriyle Türk şiirine genişlik, derinlik ve çeşitlilik kazandıran, Türkçeye çevirdiği birbirinden kıymetli eserlerle dilimizi ve kültürümüzü zenginleştiren; edebiyat camiasında gösterdiği sorumlu, ağırbaşlı ve duyarlı duruşuyla örnek bir şahsiyet” olarak Necip Fazıl Saygı Ödülü’ne layık görüldü. Ödüller, daha sonra ilan edilecek bir tarihte düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

