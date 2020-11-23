2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Lise mezunlarının memur olmasına olanak sağlayan KPSS ortaöğretim sınavı dün gerçekleştirildi. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM 23.11.2020, 11:41
KPSS ortaöğretim sonuçları ve soru cevapları için geri sayıma başladı.
KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde duyurulacak.
25 Ekim'de gerçekleşen KPSS Önlisans soru ve cevapları 26 Ekim saat 14'00'te yayımlanmıştı.
KPSS Ortaöğretim sınav soru ve cevaplarının bugün saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.
ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının 24 Aralık'ta erişime açılacağını duyurmuştu. Hafta sonu gerçekleşen KPSS sonuçlarının daha önce açıklanması bekleniyor.
KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde duyurulacak.
25 Ekim'de gerçekleşen KPSS Önlisans soru ve cevapları 26 Ekim saat 14'00'te yayımlanmıştı.
KPSS Ortaöğretim sınav soru ve cevaplarının bugün saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.
ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının 24 Aralık'ta erişime açılacağını duyurmuştu. Hafta sonu gerçekleşen KPSS sonuçlarının daha önce açıklanması bekleniyor.
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