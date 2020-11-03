2020 EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 EKPSS sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.



Sınava katılım gösterecek adaylar, giriş belgelerini T.C kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Ayrıca ÖSYM, yayınladığı duyuru ile sınav günü adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını da duyurdu.



ÖSYM yaptığı açıklamada sınava girecek öğrenciler için kritik bir de duyuru yaptı

ÖSYM "15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-EKPSS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" uyarısında da bulunuldu.



