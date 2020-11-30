2020 Eczacılık Soru ve Cevapları yayınlandı

ÖSYM Eczacılık sınavına giren binlerce kişiyi ilgilendiren bir açıklama da bulundu.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme merkezi 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık Temel Soru Kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada 29 Kasım 2020 tarihinde yapılan sınav sonuçlarının bugünden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek .

Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.



