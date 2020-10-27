2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

Sınavlara başvurular, 27 Ekim - 05 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak...

ÖSYM'den yapılan açıklamada "2020-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve 2020-Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Diş Hekimliği), 12 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınavlara başvurular, 27 Ekim - 05 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır." denildi.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak yapabilecekler

Başvurular saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından da yapılabilecek.



Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.



