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2020 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

21-29 Kasım 2020 tarihleri arasında online olarak düzenlenen AUZEF sınavları sonrası öğrencilerin gözlerini sınav sonuçlarına çevirdi. Peki 2020 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

GÜNDEM 05.12.2020, 14:57
2020 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi tarafından öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunan sınav sonuçları merakla bekleniyor.
21-29 Kasım tarihinde online olarak gerçekleştirilen sınav sonuçları merak ediliyor.
 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları yani AUZEF sonuçları tarihi ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
AUZEF güz dönemi vize sonuçlarının önümüzdeki hafta içinde erişimine açılması bekleniyor
 Sonuçlar açıklandığında adaylar esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreyle öğrenebilecekler.
Bitirme yanifinal sınavları ise 02-10 Ocak 2021 deBütünleme sınavı ise 30 Ocak - 07 Şubat 2021'de düzenlenecek
 İstanbul Üniversitesi, sosyal medya platformlarından soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin sınavlarının iptal edildiğini duyurdu. 
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF İstanbul Üniversitesi tarafından öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunan bir eğitim bölümüdür.
Kamu YönetimiCoğrafi Bilgi SistemleriÇocuk Gelişimiİş Sağlığı ve GüvenliğiAcil Durum ve Afet YönetimiMedya ve iletişimHalkla İlişkiler ve TanıtımEndüstri Mühendisliği
* ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan üniversitelerde hâlen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar,
*  Önlisans öğrencileri/mezunları önlisans programlarına başvurabilir
* Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına başvurabilir
* Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının lisans/ön lisans düzeyindeki programlarına herhangi bir şekilde kayıtlı/mezunu yabancı uyruklu öğrenciler,
* Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan (YÖK) denklik belgesi alanlar,
* Herhangi bir üniversitenin ön lisans/lisans düzeyindeki programlarında kaydı bulunmayanlar veya bu programlardan herhangi bir şekilde ilişiği kesilenler (kayıt sildirenler vb.)
* ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer almayan herhangi bir ön lisans/lisans programının öğrencisi ya da mezunu olanlar,
* YÖK denkliği olmayan yurt dışındaki bir üniversitenin herhangi bir ön lisans/lisans düzeyindeki programlarında öğrenci ya da mezun olanlar,
* İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin lisans / önlisans programlarından herhangi birinde öğrenci olanlar,
* Herhangi bir üniversitenin lisans düzeyindeki programlarında kayıtlı/mezun olanlar,kayıtlı/mezun oldukları aynı programa kayıt olamazlar.(Örneğin, İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına kayıt yaptıramazlar)
* Ön lisans öğrencileri/mezunları lisans programlarına kayıt olamazlar.
* AUZEF çalışanları fakülte programlarına kayıt olamaz.
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