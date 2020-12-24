2020-2021 yılı KYK burs ve kredi miktarı belli oldu.
2021 yılında üniversite öğrencilerine verilecek kredi ve burs miktarlarını açıklandı. Buna göre KYK burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan üniversite öğrencilerine aylık 650 lira aylık ödenecek.
GÜNDEM 24.12.2020, 15:08
Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine verilecek kredi ve burs miktarlarını açıkladı.
2021 yılında Kredi ve burs miktarını belli oldu.
2020 yılında lisans öğrencilerine 550 TL, yüksek lisansa 1100 TL, doktorada 1650 TL veriliyorduç
Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550’den 650 TL’ye çıkarıldı.
1100 TL olan yüksek lisans ücreti 1300 TL’ye
Doktorada ise bu ücret 1650 TL'den 1950 TL’ye çıkarıldı.
2021 yılında Kredi ve burs miktarını belli oldu.
2020 yılında lisans öğrencilerine 550 TL, yüksek lisansa 1100 TL, doktorada 1650 TL veriliyorduç
Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550’den 650 TL’ye çıkarıldı.
1100 TL olan yüksek lisans ücreti 1300 TL’ye
Doktorada ise bu ücret 1650 TL'den 1950 TL’ye çıkarıldı.
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