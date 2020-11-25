2019 seçimleriyle ilgili gündemi sarsacak itiraf

2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'ye güvenmekle hata yaptığını itiraf eden CHP'li Muharrem İnce, , "Keşke seçim gecesi merkeze gidip sistemin çöktüğünü millete gösterseydim" dedi.

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk olan CHP'li Muharrem İnce, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP'ye güvenerek hata yaptığını ifade eden Muharrem İnce, seçim gecesi neden ortalıktan kaybolduğunu açıkladı. İnce, "Keşke 2018'de CHP'ye güvenmeseydim. Kendi sistemimi kendim kuramadığım için pişmanım. Bir daha o ekiple çalışmazdım. Keşke seçim gecesi merkeze gidip sistemin çöktüğünü millete gösterseydim. Ama partiye bir sıkıntı yaşatmamak için yapmadım" ifadelerini kullandı.

İnce kendisinin CHP Genel Merkezi'nden de kasten uzaklaştırıldığını belirtti ve "Meğer bu da planmış" diyerek şunları söyledi:

"Ben merkezde olsaydım sistemin çöktüğünü görecektim. Ve tepki verecektim. Benim orada olmamam bile planmış. Bu bana ders olsun. Sistemi çökerten ben değilim, iftira kampanyası başlattılar."

