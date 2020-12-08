20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle artan vaka ve ölüm sayıları bir dizi tedbirleri de yanında getirdi.

Yapılan son açıklamaya göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler belirli saatlerde dışarı çıkabilecek.

Buna göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri arasında, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı kişiler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Çalışma ve SGK kaydı gibi benzeri belgelere sahip olan çalışanlar yasaktan muaf tutulacak.



Koronavirüs salgını ile ilgili alınan tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanacak.

Alınan önlemler gereği yasaklara uymayan kişilere 900 lira para cezası kesilecek.

Yasakların yeniden ihlali halinde şahıslar hakkında adli işlem başlatılacak.

