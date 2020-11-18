20 yaş altı ve 65 yaş üstü hangi saatler arasında sokağa çıkabilecek?

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle risk grubu içerisinde yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlarla virüsün yayılışında en etkin yaş grubu olarak gösterilen 20 yaş altı genç ve çocuklar için kısıtlamalar geri döndü.

İçişleri Bakanlığı'nın dün yayınladığı yeni genelge ile "65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek."

Söz konusu genelge 20.11.2020 Cuma günü 20.00’den itibaren geçerli olacak.



Yayınlanan genelgede Türkiye'nin tüm illerinde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı kişiler (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Bu saatler dışında iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı.



Getirilen kısıtlamalar ile ilgili ilk uygulama 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar geçerli olacak.

