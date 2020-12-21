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20 yaş altı sokağa hangi saatlerde çıkabilir? Sokağa çıkış saatleri...
Koronavirüs salgını nedeniyle artan vaka sayıları pek çok kısıtlamayı da beraberinde getirdi. 20 yaş altı bireylerin ne zaman dışarı çıkabileceği belli oldu. İşte o saatler...
GÜNDEM 21.12.2020, 13:45
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20 yaş altı gençler ve çocukların sokağa çıkması ile ilgili genelge geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanlığı genelgesiyle duyurulmuştu.
81 ile gönderilen genelgeye göre 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde sadece 3 saat sokağa çıkabilecek.
20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilir.
Çocuklar ve gençler ayrıca veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecekler.
Mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaklar.
20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular bele olması kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağının genişletildiğini açıklamıştı.
Buna göre 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklar.
81 ile gönderilen genelgeye göre 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde sadece 3 saat sokağa çıkabilecek.
20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilir.
Çocuklar ve gençler ayrıca veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecekler.
Mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaklar.
20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular bele olması kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağının genişletildiğini açıklamıştı.
Buna göre 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklar.
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