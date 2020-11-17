20 yaş altı sokağa çıkma yasağı! Saat kaçta, ne zaman çıkabilecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki, 20 yaş altı saat kaçta, ne zaman dışarı çıkabilecek? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? sorusu ülke genelinde aratılıyor.

Cumhurbaşkaı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonra kameraların karşısına geçti ve yeni kısıtlamalar ve yasaklar hakkında açıklamada bulundu.

Peki, Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı, belirli gün ve saatlerde sokağa çıkabilecek. 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir? sorusunun cevabı haberimizde. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geldi. Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni kararları kamuoyu ile paylaştı. Erdoğan, yaptığı açıklama ile yeni kısıtlama ve yasakları duyurdu. Peki, 20 Yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Yaş altı sokağa çıkma yasağı geldi mi, ne zaman?

"20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?" sorusu Trükiye'nin gündem konularından biri... Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu.

Erdoğan yaptığı açıklamada 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına ilişkin detayları açıkladı. "20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaç arasında olacak" sorusunun cevabını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan yaptığı açıklamasında, 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 yaş altı için de uygulanacağını duyurdu.

Ülke genelinde koronavirüs vaka sayısının artması sonrası bir takım önlemlerin gelmesi gündemdeydi.Vaka sayısı yükselmesiyle beraber 65 yaş üstü yaş grubuna sokağa çıkma yasağı gelmişti. Her gün 81 ilde geçerli olan yasak 20 yaş altı için de geçerli olacak. 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı yarından itibaren geçerli olacak.

65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri: 10:00 – 16:00

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri: 10:00 – 16:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak." dedi. Erdoğan kısıtlamanın 20 yaş altı içinde geçerli olduğunu "65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek." dedi.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Eğitim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Alışveriş merkezleri, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi işletmelerin süreli 10 ile 20 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak, restoranlar sadece paket servise geçecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan illere gönderilen genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi gerekiyordu.

Bu doğrultuda Valilerce; koronavirüs salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak.

