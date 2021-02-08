20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayıp ne zaman bitiyor?

Öğrencilerin yarı yıl tatili devam ederken, bir yandan da "okullar ne zaman açılacak" tartışmaları devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin kademeli olarak yapılacağını duyurdu.

Bakanlığın aldığı karara göre üç hafta sürecek ara yıl tatili 15 Şubat’ta sona erecek.

Okulların açılmasına yönelik tarihin duyurulmasının ardından 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı gündeme geldi.

20 yaş altı çocuklara yönelik sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni kararların kabine toplantısında alınması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri arasında...

20 yaş altı çocuk ve gençler ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.

Bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları yasak.

30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklanan kararlara göre 20 Kasım 2020 tarihinde uygulanmaya başlayan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni kararlar alındı.

Buna göre 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilen 20 yaş altı çocuklar ve gençler dışarı çıktıkları süre içinde toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Yeni genelgede "65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 1 belirlenen saatler içerisinde (10.00­13.00, 13.00­16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaları kısıtlanacak."

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelgede sokağa çıkma kısıtlamaları ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de sona erecek.

Hafta içerisinde ise ise kısıtlamlar 21.00­-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

