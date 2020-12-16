20 milyon liralık yem vurgununda dikkat çeken ihtarname!

Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Tarım Kredi Yem’de ortaya çıkan 20 milyon liralık vurgunda, görevden alınan fabrika müdüründen dikkat çeken bir ihtarname geldi. Milli Gazete’nin gündeme getirdiği yemde 20 milyon liralık yolsuzluk haberi, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünün ve Tarım Kredi Yem Genel Müdürü Hasan Fehmi Kınay’ın yaptığı açıklamalarla teyit edilirken, müfettiş raporlarında suçu kabul eden ve bundan dolayı görevden alınan fabrika müdürünün haberin yayından kaldırılması için ihtarname göndermesi dikkat çekti.

Bilindiği üzere Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Tarım Kredi Yem, 20 milyon liralık yem vurgunu ile çalkalanırken, müfettişlerin hazırladığı rapor savcılığa intikal ettirilmiş durumda. Müfettişlerin yaptığı incelemelere göre İzmir Bölge Birliğine bağlı Sarayköy Tarım Kredi Kooperatifi ile Denizli Yem Fabrikası arasında toplam 20 milyon liralık bir vurgun tespit edilirken, Denizli Yem Fabrika Müdürü Cem Karataş görevden alınırken, Sarayköy Tarım Kredi Kooperatifi Müdiresi Gülşen Kocabaş da geçici bir süreliğine açığa alındı.

Milli Gazete’nin haberi üzerine ayrı ayrı açıklama yapan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Tarım Kredi Yem Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, Denizli Yem Fabrikası ile Sarayköy Tarım Kredi Kooperatifleri arasında ortaya çıkan 20 milyon liralık vurgun haberini doğruladı. Tarım Kredi Kooperatifleri yaptığı yazılı açıklama ile Denizli Yem Şube Müdürünün iş akdinin feshedildiği, şüphelilere yurt dışı çıkış yasağı getirildiği ve tüm hesaplarına bloke konulduğunu belirtilerek, “Soruşturma sonucu ortaya çıkarılan usulsüzlüklere karıştığı tespit edilen herkesin cezalandırılması ve bu süreçte şirketimizin oluşan zararlarının tahsilinin sağlanması için hukuki süreç büyük bir titizlikle takip edilmektedir” denildi.

Yine Tarım Kredi Yem Genel Müdürü Hasan Fehmi Kınay da yaptığı açıklamada; “İç Denetim Müdürlüğümüz ile Tarım Kredi Kooperatifleri müfettişleri tarafından yolsuzluk açığa çıkarılmıştır” dedi.

Yemde 20 milyon liralık vurgun haberi hem Tarım Kredi Kooperatifleri hem de Tarım Kredi Yem Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay tarafından doğrulanırken, büyük vurgunda adı geçen ve müfettiş raporlarında da suçu kabul eden fabrika müdürü Cem Karataş’ın haberi yayından kaldırtmak istemesi manidar bulundu.

Haberin kaldırılmaması durumunda TCK’nın 125’inci maddesine göre; ‘Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil isnat etmek suretiyle saldıran kişinin 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı’ hükmünün hatırlatılması dikkat çekti.

Noter üzerinden gönderilen ihtarnamede, haberin yayından kaldırılma gerekçesi ise şöyle açıklandı:

“Cem Karataş ile ilgili olarak haberin 5 ayrı yerinde adının açıkça zikredildiği, fotoğraflarının yer aldığı, müvekkili töhmet altında bırakan, iftiraya varan ifadelerle ilgili olarak hali hazırda soruşturma süreci devam eden bir konu olması hasebiyle soruşturmanın gizliliği prensibine aykırı şekilde paylaşılan söz konusu içeriklerin ivedilikle kaldırılması gerekmektedir.

Haber içeriklerinde; ‘Denizli Yem Fabrika Müdürü Cem Karataş’ın suçu tamamen kendi üstüne aldığı, sadece fabrika müdürünün suçu kabullenerek, dosyanın kapatılmaya çalışılması dikkat çekiyor’ gibi ifadelerle gerek müvekkili gerekse yakın çevresinin itibarını zedeleyen, hiçbir haber değeri olmadığı gibi fotoğraflarla müvekkili toplum nezdinde hedef haline getirerek kişilik haklarına saldıran bir tutum görülmektedir”

Haberde, Tarım Kredi Yem Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, Genel Müdür Yardımcısı Doğan Erdoğan ile yem vurgununda adı geçen Fabrika Müdürü Cem Karataş ile Sarayköy Tarım Kredi Kooperatifleri Müdiresi Gülşen Kocabaş’ın bir ziyaret dolayısıyla çekilen fotoğrafı kullanılmıştı. Yakın zamanda çekilen bu fotoğrafın haberde kullanılmasının rahatsızlıklara neden olduğu ve haberin de bu fotoğraftan dolayı kaldırılmak istendiği kaydediliyor.

