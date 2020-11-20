20 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Günlük vaka ne kadar?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Kasım Cum gününün güncel koronavirüs tablosunu açıkladı.
GÜNDEM 20.11.2020, 20:09
1
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan güncel koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte, koronadan 141 kişi yaşamını yitirdi. 5 bin 103 yeni hasta tespit edildi.
İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin
Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin https://t.co/RVlhe7786O
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 20, 2020
Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 20, 2020
İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin
Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin https://t.co/RVlhe7786O
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 20, 2020
Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 20, 2020
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 20 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Altınordu
|9
|17
|4. Samsunspor
|9
|16
|5. Adana Demirspor
|8
|15
|6. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|9
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü