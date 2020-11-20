20 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Günlük vaka ne kadar?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan güncel koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte, koronadan 141 kişi yaşamını yitirdi. 5 bin 103 yeni hasta tespit edildi.

İşte Bakan Koca'nın açıklaması:

Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin

Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin https://t.co/RVlhe7786O

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 20, 2020



Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 20, 2020

