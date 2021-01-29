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20 bini çocuk 50 bin kişi su dolu çadırlarda yaşıyor

Suriye’de yaşanan iç savaş bir nebze olsun dursa da bölge halkı hâlâ kamplarda perişan halde yaşıyor.

GÜNDEM 29.01.2021, 04:33
20 bini çocuk 50 bin kişi su dolu çadırlarda yaşıyor
Suriye’deki mülteci kamplarındaki insani durum ağırlaşıyor. İdlib’de soğuk hava ve çamur içerisindeki düzensiz kamplarda hayatta kalma mücadelesi veren ve son günlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle çadırları su içinde kalan Suriyeli aileler, acil yardım bekliyor. 20 bini çocuk olmak üzere 50 bin kişinin yaşadığı çadırlarda eşyalar kullanılamaz hale gelirken aileler barınma, gıda, giysi, yakacak ve battaniye gibi insani yardım malzemeleriyle yaraların sarılmasını bekliyor.
Suriye’nin İdlib bölgesinde aşırı yağışa bağlı olarak meydana gelen sel felaketi, sınır hattındaki yaklaşık 50 bin sivilin yaşadığı çadır kampları sular altında bıraktı. Kış şartları altında soğuk hava ile mücadele eden iç savaş mağduru binlerce aile, şiddetli yağmurdan olumsuz etkilenirken, yaşanan sel felaketi sonrası mülteci kamplarında insani durum ağırlaşıyor. Eşyaları kullanılamaz hale gelen aileler barınma, gıda, giysi, yakacak ve battaniye gibi insani yardım malzemeleriyle yaraların sarılmasını bekliyor.

Bölgede insani yardım faaliyetleri yürüten İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Türkiye-Suriye sınır hattında yaşam mücadelesi veren muhacir kardeşlerimiz sele teslim olan kamplarda tüm dünyaya sesini duyurmaya çalışıyor. İdlib kırsalındaki sel felaketinin ardından bölgeye intikal eden ekiplerimiz, tespit çalışmaları adına zarar gören kamplara ziyaretlerini sürdürüyor. Bölgenin son durumuna ilişkin gelen görüntüler ise yürek sızlatıyor. Yalın ayaklarla buz gibi suyun içinde dolaşan çocukların çaresiz halleri yürekleri dağlarken, hastalıklar da her geçen gün artıyor. Soğukların bastırdığı bu dönemde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 20 bini çocuk olmak üzere 50 bin kişi açıkta kaldı. “İyilik Isıtır” acil yardım kampanyamızla yaraları sarmaya devam ediyoruz” denildi.

Çadır yerine briket ev gibi dayanaklı evlerin yapılması gerektiğine vurgu yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: “Bölgedeki durum çok vahim. Sular kampı doldurmuş vaziyette. Sel nedeniyle biriken su 15 ile 20 santim derinliğine ulaştı. Bütün kamp, sel ve hâlâ devam eden İdlib’deki yağmurlardan dolayı zarar gördü. Çadırlar yıkılmış, yırtılmış vaziyette ve burada kalanlar burayı terk etmek zorunda kaldı.”

Açıklamada görüşlerine yer verilen saha inceleme ekibi, “Kuzey Suriye’de selden zarar gören kampları ziyaret ettik. Sel felaketi nedeniyle çadırları yıkılan veya su altında kalan aileler çok zor durumda ve birçoğu bu bölgeden de gitmek zorunda kaldı. Sular yaklaşık olarak bütün çadırlara girmiş durumda ve bazı ailelerin başını sokacak yeri yok. Yani çocuklar, kadınlar, yaşlılar evsiz. Kimisi de mecburen içerisinde su olan bu çadırlarda kalmak zorunda. Burada vaziyet çok zor ve anlatmaya kelimeler yetmez. Türk kardeşlerimize, buradaki Suriyeli kardeşleri için yaptıklarından ve iyiliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Fakat şu an durum gerçekten çok zor. Ailelerin kalacak hiçbir yerleri yok ve kış mevsimindeyiz. Çadırlarda kalan Suriyeli kardeşlerimiz için acilen tedbir alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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