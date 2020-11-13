20 bin dolar veren koronavirüslü hasta, ambulansla Türkiye'ye geliyor!

Koronavirüs nedeniyle bir çok ülke sınırlarını kapatıp, testi negatif çıkmış yolcuları bile kabul etmezken koronavirüs hastası olan ve ambulans uçağa 20 bin dolar veren herkesin Türkiye'ye kabul edildiği ortaya çıktı.

Türkiye'de koronavirüslü hastalar yatacak yatak bulmakta zorluk çekiyor, Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 69.9. Ancak Irak, İran, Gürcistan, Rusya başta olmak üzere Avrupa ve diğer dünya ülkelerinden Türkiye'ye hasta taşınıyor.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, bütün dünyadaki hava trafiğini canlı olarak takip eden Flight Radar adlı sistemdeki verilerde Sağlık Bakanlığı'nın ihaleyle kiraladığı uçaklar, “devlet uçağı” statüsünde gösterildiği için gizleniyor. Ancak özel sektöre ait ambulans uçakların uçuş verileri açık.

Örneğin Katarlıların ortak olduğu Redstar ambulans uçak hizmeti veren şirketlerden biri. edstar'ın Learjet 45XR model TC-RSB tescilli ambulans uçağının son bir haftada, günde 5-6 sefer yaptığı net bir şekilde görülüyor.

Ambulans uçağın sefer yaptığı bazı şehirler ağırlıkla Tiflis olmak üzere Moskova, St. Petersburg, Roma, Ohri, Tiran ve Saraybosna. Uçulan mesafeye göre istenilen ücret 18 bin dolar ile 22 bin dolar arasında değişiyor.

Koronavirüs testi pozitif olan birinin Türkiye'ye girmesinde şu an hiçbir kısıtlama yok. Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınması da gerekmiyor. Şirkete ücreti yatıran herkes uçakla Türkiye'ye getiriliyor.

Ambulans uçak hizmetiyle Türkiye'ye gelen hastaların şehir hastanelerine ve bazı özel hastanelere yatırıldığı da iddia ediliyor.



