20 - 23 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte haftanın indirimleri..

Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar birbirinden ucuz fiyatları ile onlarca ürünü bir araya getiren BİM mağazasının çıkacak kataloğunu merak ediyordu. BİM 20-23 Ekim aralığında satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğunu yayınladı.

BİM'e bu hafta indirimli neler var?

İşte BİM'de haftanın indirimleri...

BİM Market şubelerinde hafta vatandaşları bekleyen ürünlerin başında; 2 yıl garantili 5,5 inç ekran boyutu,3 gb ram ,16 gb dahili hafızası ile 4.5 G uyumlu Samsung Galaxy J7 Prime cep telefonu geliyor.

1449 TL indirimli fiyatı ile BİM Teknoloji Ürünü olarak Kampanya listesinde yer alan cihaz son günlerde oldukça revaçta.

Öte yandan BİM aktüel ürünleri olarak mutfaklarda ihtiyaç duyacağınız Kumtel Markası ve kalite güvencesi ile; cam set üstü ocak; 299 TL.

Maslıne Aspiratör; 89 Simfer 40 litre Turbo Fırın ise sadece; 175 TL

Büyük indirim avantajları ile satışa sunulacak BİM züccaciye ürünleri reyonunun başında Granit Efektli Turta ve Kek Kalıbı; 12,90 TL.

Chefs mini tencere çeşitleri 19,90 TLHamur porsiyonlayıcı 19,90 TL2 katlı kurabiyelik 14,90 TL

Züccaciye grubunda ise Lav ürünleri olarak Borcam dikdörtgen tepsi 19,90 TLDondurma kasesi 6’lı 9,95 TLKahvaltılık servis tabağı 1,90 TLPastoral pasta tabağı 6’lı set 7,95 TLÇay seti 12 parça 19,90 TLElit 3’lü meşrubat bardağı 4,95 TLPasta börek taşıma kabı 9,90Kapaklı Mikser Kabı 5,90 TL

BİM Küçük ev aletleri olarak Phılıps buharlı ütü 149 TL'den satışa sunuluyor.

Arçelik güvencesi ile Altus 2 yıl garantili blender Seti ise 109 TL.

BİM evlerinizdeki şıklığı da unutmuş değil. Evlerinizde oldukça güzel görüntüler bırakacak olan modern mermer desenli orta sehpanın fiyat 75 TL

Mermer desenli 2’li zigon sehpa 75Lambader metal ayaklı 75 TL

Tekstil Ürünleri olarak ta bu hafta birbirinden güzel ürünler yer alıyor.

20-23 Ekim BİM Aktüel Kataloğu listesinde çift kişilik nevresim takımı 94,90 TL

Çift kişilik pamuklu battaniye 34,90 TLDiz üstü battaniye ise 17,90 TL

