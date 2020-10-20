20 - 23 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu! A101'de haftanın yıldızları

A101'de merakla beklenen haftanın yıldızları belli oldu...

Her hafta farklı ve yeni ürünleri müşterilerine sunan markette bu hafta da yok yok



Perakende sektörünün en yaygın zincirlerinden olan ve müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunan A101 marketleri her hafta perşembe günleri yeni ürünler gelmeye devam ediyor.



Satışa sunulan A101 aktüel ürünleri arasında Full HD Smart Led TV 2.999 TLKulaklık 29,95 TL,Bluetooth spor kulaklık 39,95 TLMikrofonlu kablolu kulaklık 24,95 TLAkıllı bileklik 49,95 TLBuzdolabı 1.599 TLBulaşık makinesi 1.399 TLSeramik tabanlı ütü 99,95 TL34,95 TL fiyatı ile yüz temizleme masaj aleti bulunuyor.





