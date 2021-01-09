2 milyon uyuşturucu 3 milyon kumar bataklığında

Uyuşturucu illeti insanımızı felakete sürüklemeye devam ediyor. Türkiye’de uyuşturucu kullanılmayan ve satılmayan şehir kalmadı. 81 ilin her köşesinde uyuşturucu bataklığına düşmüş gençler ve uyuşturucu satışı yapan zehir tacirlerine ulaşmak mümkün.



Yaklaşık 2 milyon kişinin uyuşturucu bağımlısı bağımlı olduğu ülkemizde 5 milyona yakın da kullanıcı bulunuyor. Uyuşturucu ticaretinde köprü konumunda olan Türkiye, 2019 yılında en çok eroin yakalanan ikinci ülke oldu. Öte yandan ülkemizde kumar türleri, şans oyunları ve sanal kumar bağımlılığı da 3 milyon kişiyi esir almış durumda.



Rakamların tehlikenin boyutlarını ortaya koyduğu ülkemizde, 12 milyon 971 bin 396 çocuk madde bağımlılığı riskine karşı savunmasız durumda.

Cinayetlerin yüzde 60’ının, saldırıların yüzde 40’ının, tecavüzlerin yüzde 33’ünün alkol ve madde kullanımı olan kişiler tarafından gerçekleştirildiği ülkemiz, son 20 yılda sürekli çeşitlenen birçok uyuşturucu ve uyarıcı maddenin imal edildiği ve geçiş köprüsü olduğu bir ülke haline geldi.



Madde bağımlılığı Türkiye’de korkunç rakamlara ulaştı. 2019 yılında en fazla eroin yakalanan ikinci ülke konumunda olan Türkiye’de, 2 milyona yakın kişi uyuşturucu bağımlısı. 5 milyona yakın kişinin de kullanıcı olduğu ülkemizde, uyuşturucunun bulaşmadığı tek bir şehrimiz dahi kalmadı. Uluslararası uyuşturucu geçişinde köprü ülke konumunda olan Türkiye’de, madde bağımlığı tedavisindeki başarı oranı düşük. İHH İnsani Yardım Vakfı bünyesinde madde bağımlılığına dair saha çalışmaları yapan vakfın mütevelli heyeti üyesi Osman Atalay, üç yıllık çalışmalarının detaylarını ve çarpıcı rakamları Millî Gazete ile paylaştı.



Osman Atalay, “Ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 2 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir. 5 milyon civarında kullanıcı olduğu kabul görülüyor. Türkiye nüfusunun yüzde 15,8’i 15-25 yaş grubunda. 12 milyon 971 bin 396 çocuğumuz madde bağımlılığı riskine karşı savunmasız durumda. Cinayetlerin yüzde 60’ı, saldırıların yüzde 40’ı, tecavüzlerin yüzde 33’ü alkol ve madde kullanımı olan kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye genelinde madde bağımlılığı, sanal kumar ve teknoloji bağımlılıklarının ciddi boyutlarda olduğunu görüyoruz. Ankara Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu 2015’ten itibaren uyuşturucu ve madde problemine sürekli işaret etmiştir” dedi.



Türkiye’nin uyuşturucu geçişinde köprü konumunda olduğunda söyleyen Atalay, “Türkiye, son 20 yılda sürekli çeşitlenen birçok uyuşturucu ve uyarıcı maddenin imal edildiği ve geçiş köprüsü bir ülke konumdadır. Doğudan batıya, batıdan doğuya Suriye, Irak, İran, Avrupa kara ve deniz yolu ile madde sevkiyatının transit köprüsü konumundayız. 2019 yılında 19 ton ile dünyada en fazla eroin ele geçirilen ikinci ülke olduk. İran 25 tonla ilk sırada yer aldı. 32 ülkeyi etkileyen uyuşturucu trafiğinden elde edilen gelir 10 milyar dolar büyüklüğünde” şeklinde konuştu.



“Ülkemizde uyuşturucunun yüzde 80’i sokak satıcılarından ve internetten temin edilmektedir” diyen Atalay, İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve Antalya olmak üzere 81 ilin tamamında uyuşturucu madde kullanımı tespit edildiğini söyledi. Atalay, “Bonzai, esrar, snus ve skunk gibi sentetik içerikli uyuşturucular kültür ve eğitim düzeylerinin alt seviyede olduğu maddi açıdan gelir düzeyi düşük bölgelerde sıklıkla kullanılmaktadır. Gelir ve kültür düzeyi yüksek bölgelerde eroin, metamfetamin, kokain, ekstazi, gülme gazı gibi uyarıcı olduğu düşünülen uyuşturucu maddeler kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Rakamların tehlikenin boyutlarını ortaya koyduğu ülkemizde 12 milyon 971 bin 396 çocuk madde bağımlılığı riskine karşı savunmasız durumda.



Madde bağımlılığı ile birlikte “davranış bağımlığını” gündeme getiren Atalay, “Türkiye’de yaklaşık 10 milyon insan madde ve davranış bağımlısıdır. Genç ve işsiz durumdaki 14-24 yaş gurubundaki 13 milyon gencimiz için çok riskli bir durum söz konusudur. İddia türü şans oyunları ve sanal kumar bağımlılığı 3 milyon kişiyi esir almış durumdadır; her kumar ve teknoloji bağımlısının potansiyel bir madde bağımlısı adayı olduğunu unutmayalım. Gençlerin yüzde 31,3’ü sık sık sigara içtiğini, yüzde 4,9’u sık sık alkol aldığını, yüzde 4,1’i bir kez uyuşturucu kullandığını, yüzde 1,2’si ara sıra uyuşturucu kullandığını, yüzde 1,1’i ise sık sık uyuşturucu kullandığını ifade ediyor. Sonuç olarak Türkiye’de gençlerin yüzde 50’si bağımlılık riski altındadır” dedi.



Madde bağımlılarının tedavisine dair çarpıcı veriler açıklayan Atalay, “Anadolu’nun 3 ilinde AMATEM yetkilileri bir yıl içerisinde ortalama 10 bin madde bağımlısı insanın tedavi görmek için hastaneye geldiğini söyledi. Tedavi başarı oranımız maalesef yüzde 3. AMATEM sadece iki üç haftalık detoks ilaç tedavisi ile görevini yapar, hastayı eve gönderir. Bağımlılık bir beyin hastalığıdır. Hastane sonrası önemlidir. Eve ve mahalleye dönüş, sosyal hayat, iş ve istihdam; asıl sorun burada. Bu boş alanı devlet, sivil toplum dolduramadığı için tedavideki emek, maliyet boşa gidiyor. Bağımlı tekrar maddeye geri dönüyor. Önemli olan insanların maddeye ulaşımını engellemek ve madde kullanmaya başlayan kişilerle yakın ilişkiye girmektir” diyerek sözlerini tamamladı.



* Türkiye’de yaklaşık 10 milyon insan madde ve davranış bağımlısıyken 13 milyon gencimiz için çok riskli bir durum söz konusu. Bir diğer illet olan kumar türleri, şans oyunları ve sanal kumar bağımlılığının 3 milyon kişiye ulaştığı ülkemizde yapılan araştırmalarda gençlerin yüzde 31,3’ünün sık sık sigara içtiği, yüzde 4,9’unun sık sık alkol aldığı, yüzde 4,1’inin bir kez uyuşturucu, yüzde 1,2’sinin ara sıra uyuşturucu, yüzde 1,1’inin ise sık sık uyuşturucu kullandığı belirtiliyor. Sonuç olarak, Türkiye’de gençlerin yüzde 50’si bağımlılık riski altında bulunuyor.

