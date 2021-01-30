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2 milyon işçi ücretsiz izne çıkarıldı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

GÜNDEM 30.01.2021, 04:33
2 milyon işçi ücretsiz izne çıkarıldı
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyon işçinin pandemi döneminde ücretsiz izne çıkartıldığını açıkladı. Arslan, kayıt dışı istihdamın yüzde 3,9 oranında azaldığına da dikkat çekti. Turgay Türker başkanlığındaki Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Arslan, çalışma hayatının sorunları konusunda açıklamalarda bulundu.

EMD Başkanı Turgay Türker, görüşmede yaptığı açıklamada son dönemde işsiz kalan gazeteci sayısının arttığını vurguladı. Türker, “İşini kaybeden arkadaşlarımızı meslekten uzak tutmamak için onlara yeni bir haber platformu yaratmak istiyoruz. Maalesef insanlarda iş korkusu son dönemde arttı” dedi.
Arslan da 1990’lı yıllarda doğrudan çalışma hayatına yönelik istihdam edilen çok sayıda gazeteci olduğunu belirterek, “Alanda uzmanlaşmış arkadaşlarımız kamuoyu için çok önemliydi. Artık çalışma hayatında olanı biteni ekonomi muhabirleri üzerinden takip ediyoruz. Bu dönemde ayakta kalmak başarı. Mevcut durumu muhafaza etmek bile başarı sayılır” diye konuştu.
Hak-İş Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

* “Biz şu anda insanların işini en azından koruma faaliyetleri üzerinde duruyoruz. Çalışanların işlerini korumak istiyoruz kısa çalışma ve ücretsiz izin dahil sorunlarımız var. Hükümetle yaptığımız görüşmelerde belli çerçeve üzerinde uzlaşılmıştı. O uzlaşmada kısa çalışma ödeneğinden yararlanma kolaylaştı ama istediğimiz noktaya getiremedik. ‘Halen çalışmakta olan herkesi buna dahil edelim geçiş dönemini böyle yürütelim’ dedik ama başarılı olamadık. Fakat istisnai durum olan ücretsiz izin konusu istisna olmaktan çıkarıldı. İşverenlere en kolay yol ücretsiz izin. Adam hiçbir riske girmeden şartlar yerine gelmediği gerekçesiyle işçileri ücretsiz izne çıkardı. Elimizdeki verilere göre toplam 2 milyon ücretsiz izin kullanan işçiden bahsediliyor… Ücretsiz izin İş Kanunu’nda işçi talebine bağlıdır.

Bazı işverenler kolay yolu seçerek ücretsiz izni tercih ediyor, istismar ediliyor. Kısa çalışmadan yararlanamayanlar için böyle bir düzenleme getirilmişti. Ama buna müeyyide konulması gerekiyordu. Maalesef öyle olmadı, durduramıyorsunuz. Bir de bunlar sendikaların olmadığı, örgütsüz işyerlerinde olduğu için kontrol edemiyorsunuz. Ücretsiz izin uygulaması toplu sözleşme sisteminin olmadığı işletmeler için uygulamaydı. 14 milyon çalışanın 2 milyonunun sendikalı olduğu bir ülkede onları denetlemek sağlıklı veri elde etmek çok zor. Ekim 2019’dan Ekim 2020 dönemine kadar olan rakam bu. Bunlar korkutucu rakamlar. Süre uzadıkça bu tür uygulamaların daha da artacağı endişesine gidiyoruz. Bakanın ifadesiyle 500 bin kişi işini kaybetti.

Taşeron bizim için büyük bir yıkıma dönüştü. Aslında taşeron şirketlerin kamudan tasfiye edilmesi, çalışanların kadroya alınması konusunda büyük mücadele yaptık. Ancak kararname çıkarken son dakika konfederasyonumuzun da bilgisi dışında bir düzenleme yapılıyor. O düzenlemenin sonucunda maalesef 2020 yılı 1 Kasım’dan itibaren Hak-İş’e bağlı 200 bin arkadaşımızın sendikası değiştirildi.”
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