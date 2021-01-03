2 maçta 6 gol attı! Gol krallığında zirvede

Antalyaspor karşısında 4 gol atıp tarihe geçen Aaron Boupendza, dün Hatayspor'un Konyaspor'u 2-1 yendiği maçta takımının gollerini attı. Boupendza böylece ligde 9 gole ulaştı.

Hatayspor'un sezon başında transfer ettiği Aaron Boupendza, Konyaspor maçında attığı iki golle toplam 9 gole ulaştı ve Süper Lig'in bu sezon en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor.

Bu sezon sadece 4 maçta ilk 11'de görev yapan Gabonlu oyuncu toplamda 9 gole imza attı. Boupendza, geçen hafta Antalyaspor'a karşı ilk yarı 4 gol atıp lig tarihinde bu başarıya imza atan 4. oyuncu olarak tarihe geçmişti

