2 Kasım Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Günlerdir düşen hava sıcaklıklarının ardından vatandaşlar, arama motorlarında güncel hava durumunu araştırıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yapılan son tahminleri paylaştı. Buna göre Ülkemizde, Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçeleri yağmurlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Sivas sağanak yağışlı ve kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacak.



Yapılan son incelemelere göre, ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği düşünülüyor.



Zaman zaman şiddetini arttıran rüzgarların ise Doğu Anadolu'da batı ve ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği düşünülüyor.



Meteoroloji uzmanları, Trabzon, Rize, Ordu'nun doğusu, Giresun ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İŞTE İŞTE İL İL TAHMİNİ HAVA SICAKLIKLARI

BURSA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

İZMİR °C, 20°CAz bulutlu

KÜTAHYA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 20°CAz bulutlu

MUĞLA °C, 21°CParçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°CParçalı bulutlu

HATAY °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°CParçalı bulutlu

ANKARA °C, 13°CParçalı az bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°CParçalı az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı az bulutlu

DÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 18°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

SAMSUN °C, 18°CParçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

ERZURUM °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 16°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GAZİANTEP °C, 19°CParçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİİRT °C, 22°CParçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ŞANLIURFA °C, 22°CParçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

