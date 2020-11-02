2 Kasım Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan son hava tahminlerini açıkladı. Buna göre uzmanlar bazı bölgelere kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
GÜNDEM 02.11.2020, 08:56
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Günlerdir düşen hava sıcaklıklarının ardından vatandaşlar, arama motorlarında güncel hava durumunu araştırıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yapılan son tahminleri paylaştı. Buna göre Ülkemizde, Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçeleri yağmurlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Sivas sağanak yağışlı ve kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacak.
Yapılan son incelemelere göre, ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği düşünülüyor.
Zaman zaman şiddetini arttıran rüzgarların ise Doğu Anadolu'da batı ve ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği düşünülüyor.
Meteoroloji uzmanları, Trabzon, Rize, Ordu'nun doğusu, Giresun ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.
İŞTE İŞTE İL İL TAHMİNİ HAVA SICAKLIKLARI
BURSA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
İZMİR °C, 20°CAz bulutlu
KÜTAHYA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 20°CAz bulutlu
MUĞLA °C, 21°CParçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°CParçalı bulutlu
HATAY °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 18°CParçalı bulutlu
ANKARA °C, 13°CParçalı az bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°CParçalı az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı az bulutlu
DÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
RİZE °C, 18°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
SAMSUN °C, 18°CParçalı bulutlu
TRABZON °C, 17°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 16°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GAZİANTEP °C, 19°CParçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SİİRT °C, 22°CParçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ŞANLIURFA °C, 22°CParçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yapılan son tahminleri paylaştı. Buna göre Ülkemizde, Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçeleri yağmurlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Sivas sağanak yağışlı ve kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacak.
Yapılan son incelemelere göre, ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği düşünülüyor.
Zaman zaman şiddetini arttıran rüzgarların ise Doğu Anadolu'da batı ve ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği düşünülüyor.
Meteoroloji uzmanları, Trabzon, Rize, Ordu'nun doğusu, Giresun ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.
İŞTE İŞTE İL İL TAHMİNİ HAVA SICAKLIKLARI
BURSA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
İZMİR °C, 20°CAz bulutlu
KÜTAHYA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 20°CAz bulutlu
MUĞLA °C, 21°CParçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°CParçalı bulutlu
HATAY °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 18°CParçalı bulutlu
ANKARA °C, 13°CParçalı az bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°CParçalı az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı az bulutlu
DÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
RİZE °C, 18°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
SAMSUN °C, 18°CParçalı bulutlu
TRABZON °C, 17°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 16°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GAZİANTEP °C, 19°CParçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SİİRT °C, 22°CParçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ŞANLIURFA °C, 22°CParçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
28°
parçalı az bulutlu
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