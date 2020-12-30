2 İETT otobüsüne saldırı düzenlendi! İBB Sözcüsü Ongun açıklama yaptı

İstanbul Kağıthane’de seyir halindeki iki İETT otobüsü kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı.

Edinilen bilgiye göre olay Kağıthane Nurtepe Viyadüğü üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı seferini yapan H2 hatlı İETT otobüslerine, henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından taş atıldı. Atılan taşlardan biri otobüsün orta camına, diğeri de otobüsün arka camına isabet etti.

Maddi hasar oluşan otobüslerde yolcular olmaması sebebiyle yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Ekiplerin çevredeki araştırmaları sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun yaşanan saldırı sonrasında Twitter hesabın tepki göstererek "Bu tip saldırılar daha önce de yaşandı. Vandalizm ayrım yapmıyor. Zarar verdiğiniz bu otobüs siz dahil tüm halkın. İETT şoförümüze geçmiş olsun diler, bu tip anlamsız ve millet düşmanı saldırıların bir daha yaşanmamasını temenni ederiz" şeklinde açıklama yaptı.

Bu tip saldırılar daha önce de yaşandı. Vandalizm ayrım yapmıyor. Zarar verdiğiniz bu otobüs siz dahil tüm halkın. İETT şoförümüze geçmiş olsun diler, bu tip anlamsız ve millet düşmanı saldırıların bir daha yaşanmamasını temenni ederiz. https://t.co/mXe15e5KVW

— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 29, 2020



Bu tip saldırılar daha önce de yaşandı. Vandalizm ayrım yapmıyor. Zarar verdiğiniz bu otobüs siz dahil tüm halkın. İETT şoförümüze geçmiş olsun diler, bu tip anlamsız ve millet düşmanı saldırıların bir daha yaşanmamasını temenni ederiz. https://t.co/mXe15e5KVW — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 29, 2020

