2. dalga daha bitmemişken DSÖ'den korkutan 3. dalga uyarısı!

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 388 bin kişi hayatını kaybederken, 58 bini aşkın insan salgına yakalandı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında son iki haftadır aşı haberleri gelmeye devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan bir açıklama geldi.



DSÖ'de üst düzey bir yönetici olan Nabarro, İsviçre'nin çok okunan gazetelerinden Solothurner Zeitung'a konuştu. Nabarro, "yaz döneminde hükümetlerin gerekli önlemleri almadı ve ikinci koronavirüs dalgasını engellemek için bir şey yapmadılar" ifadesini kullandı.



Açıklamalarının devamında Nabarro, "Hükümetler birinci dalganın ardından yaz aylarında altyapısal ihtiyaçları gidermek için gerekli hamleleri yapmadılar. Şimdi ikinci dalgayı yaşıyoruz. Eğer hükümetler gerekli düzenlemeleri ve iyileştirmeleri yapıp önlem almazlarsa 2021'in başında üçüncü dalgayı göreceğiz. İsviçre'de vaka ve ölüm oranı çok ciddi seviyeye ulaşabilir" dedi.



Nabarro Güney Kore gibi Asya ülkelerinin çabalarını takdir ettiklerini söylerken, "Güney Kore'de insanlar koronavirüsle mücadelede çok etkili. Virüsle mücadele için davranışlarını değiştiriyorlar. Sosyal mesafeye özen gösteriyorlar, maske takıyorlar, hastalandıklarında kendilerini karantinaya alıyorlar. Ellerini ve zeminleri temizliyorlar" ifadesini kullanan Nabarro, "Vaka sayısının düşmesini ve o seviyede kalmasını beklemelisiniz. Avrupa'nın hamlesi erkendi" ifadelerini kullandı.

