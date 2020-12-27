2 bin yıllık 'fast-food' dükkanı keşfedildi

Hayvan freksleri... Bronz kaseler... Hatta yemek kalıntıları... Hepsi 2 bin yıllık... Görüntülerin adresi İtalya'daki Pompeii Antik Kenti.

Milattan sonra 79 yılında küller altında kalan kentte geçtiğimiz aylarda 2 bin yıllık bir "fast-food" dükkanı keşfedilmişti. Eski sokak yemeği kültürünü gösteren sıcak yiyecek ve içecek dükkanının tamamını gün yüzüne çıkarıldı.

Dükkanda, delikli bir tezgah ve tezgahın ön yüzünde horoz ve ördek gibi bazı hayvanların renkli freskleri yer alıyor. Uzmanlara göre bu freskler, dükkanda satılan yiyecek ve içecekleri temsil ediyor.

Çalışmalarda pişmiş toprak kavanozların içinde yaklaşık 2 bin yıllık yiyecek izlerine de rastlandı. ntv.com.tr'de yer alan bilgiye göre, alanda ayrıca çorba pişirmek için kullanılan seramik kavanozların yanı sıra bronzdan yapılmış bir kase ve şarap şişeleri bulundu.



Ortaya çıkarılan "fast-food" dükkanı aslında ilk değil. Latincede "sıcak içecek tezgahı" anlamına gelen ve "thermopolium" diye adlandırılan bu tür dükkanlardan, bugüne kadar yaklaşık 80 tane keşfedildi.

Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla lavlar altında kalan Pompeii yaklaşık 13 bin kişiye ev sahipliği yapıyordu.

16'ncı yüzyılda bulunan ve 1750'li yıllarda arkeolojik kazıların başladığı kent UNESCO'nun dünya mirası listesinde bulunuyor.

