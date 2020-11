2 - 6 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte haftanın indirimleri...

BİM marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine çok avantajlı ürünler var.

BİM markette teknolojiden gıdaya birbirinden indirimli fırsat ürünleri raflardaki yerini alacak.

BİM'de yeni haftadan itibaren fıdadan elektroniğe, kişisel bakım ürünlerinden dekoratif ürünlere, atıştırmalıklardan makyaj ürünlerine, banyodan ağız bakımına kadar pek çok ürün özel fiyatlarla satışa sunuluyor

6 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

Ermiş 50 gr Ihlamur 8,95 TL

Bonbon 400 gr Şeker 5,95 TL

Çaylı 400 gr Karma Kurabiye 8,50 TL

Doğadan 900 gr Harman Çay 29,95 TL

Kahve Dünyası Kaşık Çikolata 4,95 TL

Meksmar 24’lü Bitkisel Pastil 4,95 TL

Kahve Dünyası 400 gr Salep 14,90 TL

Mixim 310 gr Elmalı Kurabiye 7,45 TL

Tafe 60 gr Çikolatalı Lokum Draje 3,95 TL

Güzelçay 100 ‘lü Demlik Poşet Çay 11,90 TL

Massara 100 gr Antep Fıstıklı Kurabiye 6,95 TL

Biscolata 125 gr Mood Dolgulu Bisküvi 4,75 TL

Kahve Dünyası 250 gr Filtre Kahve 15,90 TL

Abdullah Efendi 250 gr Türk Kahvesi 8,50 TL

Crema Cafe 10×10 ml Kahve Kreması 2,95 TL

Kahve Dünyası 400 gr Sıcak Çikolata 13,90 TL

Vip 5×25 gr Çikolata Tozlu Cappucino 4,50 TL

Goldnut 180 gr Yerfıstıklı Sütlü Çikolata 6,95 TL

Tafe 60 gr Çikolata Kaplı Portakal Çubukları 4,95 TL