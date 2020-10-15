19. yılda sanayileşme ve üretim arayışı...

2002 genel seçimlerinde 365 milletvekili çıkararak iktidara gelen AKP, bugüne kadar yaptığı özelleştirme/satış işlemleri ile gündemde kaldı. Artık kamunun elinde para edecek bir şey kalmayınca ve ülkemiz ciddi bir ekonomik darboğaza girince de yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK) oluşturma kararı alındı.



Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK) oluşturuluyor. Sanayileşme İcra Komitesi hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla kurulması kararlaştırılan SAİK, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında, onun görevlendireceği cumhurbaşkanı yardımcısı, sanayi ve teknoloji bakanı, Hazine ve maliye bakanı, ticaret bakanı ile strateji ve bütçe başkanından oluşacak. Komitenin sekretarya görevini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütecek.

