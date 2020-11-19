19 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bugünkü vaka sayısı ne kadar?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Kasım güncel koronavirüs vaka sayısını açıkladı.
GÜNDEM 19.11.2020, 19:40
Güncel koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre son 24 saatte 123 kişi yaşamını yitirdi. Yeni hasta sayısı ise 4 bin 542 oldu.
İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850’ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın. https://t.co/RVlhe7786O
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 19, 2020
Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850’ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın.
Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850’ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 19, 2020
İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850’ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın. https://t.co/RVlhe7786O
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 19, 2020
Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850’ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın.
Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850’ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 19, 2020
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