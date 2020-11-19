19 Kasım Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı uzmanlar güncel hava tahmnilerini paylaştı. Buna göre, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Ege, Doğu Karadeniz kıyıları,İç Anadolu'nun güneybatısı, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyıları,Ordu ve Ardahan çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Beklenen yağışların genellikle, Akdeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Tunceli, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacak. Ayrıca akşam saatlerinde Muğla’nın kıyı kesimleri ve Antalya’nın batı kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m²) yağış bekleniyor.

Güneybatı kesimlerinde yağmur sonrası sıcaklıkların 2 ila 5 derece azalacağı düşünülüyor.

Muğla’nın güney (Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydikemer), Antalya’nın batı (Kaş, Demre, Finike, Elmalı, Kumluca, Kemer) ilçelerinde beklenen şiddetli yağış nedeniyle uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları sel ve baskınlara karşı uyardı.

Kuzey Ege kıyılarında ileMarmara'nın kuzey ve batısı kuvvetli (40-70 km/saat) olması beklenen rüzgar nedeniyle dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Bazı illerde beklenen tahmini hava durumu ise şu şekilde;

BURSA °C, 15°CÇok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°CÇok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 12°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

MANİSA °C, 13°CÇok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak yağışlı

ADANA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar Kaş, Demre, Finike, Elmalı, Kumluca ve Kemer ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°CÇok bulutlu

KONYA °C, 10°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

BOLU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 13°CÇok bulutlu, gece saatlerinde kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°CÇok bulutlu, gece saatlerinde kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ °C, 8°CParçalı bulutlu

KARS °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

GAZİANTEP °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

