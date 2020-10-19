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19 Ekim koronavirüs güncel verileri: Vaka sayısı yükseliyor
Son dakika haberleri: 19 Ekim koronavirüs güncel verilerine göre, Türkiye'de 75 can kaybı yaşanırken bin 958 yeni hasta kaydedildi.
GÜNDEM 19.10.2020, 21:05
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Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı ve hasta sayılarında artış dikkat çekiyor. 19 Ekim koronavirüs verilerine göre; 75 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 9 bin 371'e yükseldiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son verilere göre; 1958 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 75 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 371'e, toplam vaka sayısı ise 349 bin 519'a yükseldi.
Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosunda son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1424 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşti.
Hasta sayısı 305 bin 427'ye yükselirken toplam test sayısı 12 milyon 524 bin 561, ağır hasta sayısı 1447, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6 oldu.
Öte yandan hasta sayısı 165 gün sonra 1900'ün üzerine çıkarak 1958 oldu. Son olarak 7 Mayıs tarihinde 1977 hasta tespit edilmişti.
Twitter hesabından koronavrüs verilerine ilişkin açıklamada bulunan Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç." dedi. Koca, yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı; Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son verilere göre; 1958 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 75 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 371'e, toplam vaka sayısı ise 349 bin 519'a yükseldi.
Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosunda son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1424 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşti.
Hasta sayısı 305 bin 427'ye yükselirken toplam test sayısı 12 milyon 524 bin 561, ağır hasta sayısı 1447, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6 oldu.
Öte yandan hasta sayısı 165 gün sonra 1900'ün üzerine çıkarak 1958 oldu. Son olarak 7 Mayıs tarihinde 1977 hasta tespit edilmişti.
Twitter hesabından koronavrüs verilerine ilişkin açıklamada bulunan Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç." dedi. Koca, yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı; Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim" ifadelerini kullandı.
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