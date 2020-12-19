19 Aralık hava durumu: Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı!

19 Aralık güncel hava verileri duyuruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son incelemelere göre, Batı Karadeniz Bölümünün kuzey kesimleri, Hatay çevreleri, Trakya Bölümü'nün Karadeniz kıyıları öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının, akşam saatlerinden sonra ise Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği düşünülüyor.

Yağışları genellikle yağmur şeklinde olacak ve Kastamonu ve Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Ardahan'da hafif kar şeklinde etkisini gösterecek.

Öte yandan gün içerisinde Marmara Bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesiyle beraber İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İstanbul'da gün içerisinde ortalama 11°C'lik hava sıcaklığı bekleniyor. Ayrıca gün içerisinde Karadeniz kıyıları hafif yağmurlu geçecek.

Ankara'da gün içerisinde ortalama 8°C'lik sıcaklık yaşanacak ve parçalı, az bulutlu bir gün bekleniyor.

