18 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre son 24 saatte koronadan 116 kişi yaşamını yitirdi. Yeni hasta sayısı ise 4 bin 215 oldu.

İşte Bakan Koca'nın açıklaması:

Bugün tespit edilen 4.215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin.

Bugün tespit edilen 4.215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin. https://t.co/RVlhe7oIYm

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 18, 2020



Bugün tespit edilen 4.215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin. https://t.co/RVlhe7oIYm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 18, 2020

