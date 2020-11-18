18 Kasım hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan son hava tahminleri açıklandı.

Buna göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara'nın kuzeyi, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Bursa çevreleri ve Sinop ile gece saatlerinden sonra Muğla ve Denizli İzmir, Aydın çevrelerinde aralıklı sağanak yaşanacağı belirtildi.

Ayrıca İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara'nın güney ve doğusu, Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde sis ve pus bekleniyor.

Yer yer vatandaşlara zor anlar yaşatan rüzgarların ise Kuzey Ege kıyılarında ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli eseceği ve vatandaşların buna hazırlıklı olması gerektiği açıklandı.

Bazı illerde beklenen tahmini sıcaklıklar ise şu şekilde;

BURSA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 13°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 17°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 25°CAz bulutlu

ANTALYA °C, 24°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 20°CAz bulutlu

ANKARA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 13°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°CParçalı bulutlu

AMASYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 14°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 7°CParçalı bulutlu

HAKKÂRİ °C, 10°CParçalı bulutlu

KARS °C, 7°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 16°CAz bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°CAz bulutlu

SİİRT °C, 15°CAz bulutlu

