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18 Kasım hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!
Meteoroloji yapılan son hava tahminlerini paylaştı. Buna göre uzmanlar, bazı bölgelerde yaşayan vatandaşlara kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
GÜNDEM 18.11.2020, 08:26
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan son hava tahminleri açıklandı.
Buna göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara'nın kuzeyi, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Bursa çevreleri ve Sinop ile gece saatlerinden sonra Muğla ve Denizli İzmir, Aydın çevrelerinde aralıklı sağanak yaşanacağı belirtildi.
Ayrıca İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara'nın güney ve doğusu, Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde sis ve pus bekleniyor.
Yer yer vatandaşlara zor anlar yaşatan rüzgarların ise Kuzey Ege kıyılarında ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli eseceği ve vatandaşların buna hazırlıklı olması gerektiği açıklandı.
Bazı illerde beklenen tahmini sıcaklıklar ise şu şekilde;
BURSA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 13°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 17°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ADANA °C, 25°CAz bulutlu
ANTALYA °C, 24°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 20°CAz bulutlu
ANKARA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 13°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 15°CParçalı bulutlu
AMASYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 14°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 7°CParçalı bulutlu
HAKKÂRİ °C, 10°CParçalı bulutlu
KARS °C, 7°CParçalı ve yer yer çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 16°CAz bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°CAz bulutlu
SİİRT °C, 15°CAz bulutlu
Buna göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara'nın kuzeyi, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Bursa çevreleri ve Sinop ile gece saatlerinden sonra Muğla ve Denizli İzmir, Aydın çevrelerinde aralıklı sağanak yaşanacağı belirtildi.
Ayrıca İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara'nın güney ve doğusu, Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde sis ve pus bekleniyor.
Yer yer vatandaşlara zor anlar yaşatan rüzgarların ise Kuzey Ege kıyılarında ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli eseceği ve vatandaşların buna hazırlıklı olması gerektiği açıklandı.
Bazı illerde beklenen tahmini sıcaklıklar ise şu şekilde;
BURSA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 13°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 17°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ADANA °C, 25°CAz bulutlu
ANTALYA °C, 24°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 20°CAz bulutlu
ANKARA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 13°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 15°CParçalı bulutlu
AMASYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 14°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 7°CParçalı bulutlu
HAKKÂRİ °C, 10°CParçalı bulutlu
KARS °C, 7°CParçalı ve yer yer çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 16°CAz bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°CAz bulutlu
SİİRT °C, 15°CAz bulutlu
28°
parçalı az bulutlu
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